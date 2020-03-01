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Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Поздравляем с Прощеным воскресеньем: отправляйте красивые открытки и пожелания родным и близким

Ольга Козачок
Сегодня, 04:25

Сегодня, 1 марта, наступил последний день Масленицы 2020 – Прощеное воскресенье. Как понятно из названия, в этот день принято просить прощения у окружающих самим и прощать всех тех, кто хочет получить от вас искупление вины. От всего сердца поздравляем вас с этим светлым и радостным праздником. Сегодня.Lifestyle собрал для вас милые открытки с Прощеным воскресеньем, а также добрые и нежные поздравления в прозе и стихах.

Прощеное воскресенье: открытки и стихи
Прощеное воскресенье: открытки и стихи
Фото: Pexels

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Прощеное воскресенье: поздравления в стихах

***

Прошу, простите мне мои ошибки
И фразы, брошенные сгоряча,
Обиды вместо дружеской улыбки
И то, что я порой рублю с плеча.

Простите неоправданные ссоры,
Непонимание в трудные часы,
За резкие слова и наши споры
Хочу у вас прощения попросить.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

С Прощеным воскресеньем: открытка поздравительная
С Прощеным воскресеньем: открытка поздравительная
Фото: bonnycards

Поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе

***

Поздравляю с Прощеным воскресеньем! В этот тихий праздничный день хочу попросить у тебя прощения за невольные обиды, которые я нанесла, пожелать добра, счастья, любви, надежды, неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и веры в лучшее!

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Пожелания и открытки в Прощеное воскресенье
Пожелания и открытки в Прощеное воскресенье
Фото: bonnycards

Красивые стихи на Прощеное воскресенье

***

С Прощеным воскресеньем
Я поздравляю вас.
Прошу у вас прощения
Я в этот светлый час!

Прошу я вас сегодня
За все меня простить
И на меня обиды
Из сердца отпустить!

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Пожелания и картинки на Прощеное воскресенье
Пожелания и картинки на Прощеное воскресенье
Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье: стихи и пожелания

***

Я в Прощеное воскресенье
От всей души прошу прощенья!
И зла прошу вас не держать,
Обиды нужно отпускать!

Души пусть каждая частица
Добром и радостью искрится,
Чтоб никогда на свете зло
В твое сердечко не пришло!

Поздравления с Прощеным воскресеньем: открытки и пожелания
Поздравления с Прощеным воскресеньем: открытки и пожелания
Фото: bonnycards

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Прощеное воскресенье: смс близкому человеку

***

Казалось бы, простых два слова –
Как трудно их произнести.
Но в день Прощеный так хочу я
Сказать тебе: Прошу, прости!

Прощеное воскресенье: открытки с праздником
Прощеное воскресенье: открытки с праздником
Фото: bonnycards

Прощеное воскресенье 2020: извинения своими словами

***

В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня за все извинить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и обидах, прошу ни о чем не сожалеть, не грустить и простить вольные и невольные обиды, которые могли прийти от меня. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была полна гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

Ранее мы рассказывали, какие будут выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине.

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