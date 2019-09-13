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Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Что категорически нельзя делать в пятницу 13, чтобы не навлечь на себя неприятности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:40
В пятницу 13 лучше вообще не вылезать из-под одеяла
В пятницу 13 лучше вообще не вылезать из-под одеяла
Фото: Pixabay

Сегодня пятница 13. Многие суеверные люди считают такое сочетание числа и дня недели зловещим и приносящим сплошные неприятности. Кто-то вообще старается не выходить из дома и провести весь злополучный день, сидя в четырех стенах, чтобы снизить негативное влияние пятницы 13. Ведь чем меньше точек соприкосновения с внешним миром – тем больше шансов, что все беды пройдут стороной.

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Но даже сидя дома, можно натворить кучу бед, если не знать правил поведения. Мы решили рассказать вам, какие существуют давние традиции и что нельзя делать в пятницу 13, чтобы избежать возможных неприятностей, которые несет этот день.

Что нельзя делать в пятницу 13-го согласно народным приметам:

  • не стоит начинать никаких новых дел и проектов – это неподходящий день для начинаний;
  • уходя из дома или с работы, не оглядывайтесь и не возвращайтесь, даже если что-то забыли;
  • лучше вообще не уезжать из дому в дальние путешествия, т.к. есть риск не вернуться назад;
  • играть свадьбу в пятницу 13 – плохая примета, семья не будет счастлива;
  • также не стоит покупать или продавать недвижимость в этот день;
  • не стойте под лестницей в этот день, иначе вас постигнет кара;
  • нельзя в пятницу 13 стричь волосы и ногти;
  • если вы надумали покрасить волосы, избегайте рыжих оттенков;
  • а еще в пятницу 13 не надевайте одежду коричневого цвета;
  • перестилать постельное белье в этот день – не к добру;
  • нельзя в пятницу 13 чертыхаться и произносить слово "свинья".
  • берегитесь черных котов и людей с пустыми ведрами, переходящих вам дорогу – неприятности усиливаются в этот день;
  • ложась спать в пятницу 13, не смотрите долго в зеркало.

Стоит ли соблюдать такие народные традиции и запреты – решать вам. Но вот что действительно не нужно делать в пятницу 13-го, так это бояться этого дня, думать о плохом и нагнетать ситуацию. Ведь, как известно, наши мысли материальны, а страхи имеют свойство сбываться. Поэтому думайте о хорошем!

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