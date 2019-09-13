Пятница 13: что нельзя делать в этот день
Что категорически нельзя делать в пятницу 13, чтобы не навлечь на себя неприятности
Сегодня пятница 13. Многие суеверные люди считают такое сочетание числа и дня недели зловещим и приносящим сплошные неприятности. Кто-то вообще старается не выходить из дома и провести весь злополучный день, сидя в четырех стенах, чтобы снизить негативное влияние пятницы 13. Ведь чем меньше точек соприкосновения с внешним миром – тем больше шансов, что все беды пройдут стороной.
Читайте также:Выходные дни и праздники в сентябре 2019 года в Украине
Но даже сидя дома, можно натворить кучу бед, если не знать правил поведения. Мы решили рассказать вам, какие существуют давние традиции и что нельзя делать в пятницу 13, чтобы избежать возможных неприятностей, которые несет этот день.
Что нельзя делать в пятницу 13-го согласно народным приметам:
- не стоит начинать никаких новых дел и проектов – это неподходящий день для начинаний;
- уходя из дома или с работы, не оглядывайтесь и не возвращайтесь, даже если что-то забыли;
- лучше вообще не уезжать из дому в дальние путешествия, т.к. есть риск не вернуться назад;
- играть свадьбу в пятницу 13 – плохая примета, семья не будет счастлива;
- также не стоит покупать или продавать недвижимость в этот день;
- не стойте под лестницей в этот день, иначе вас постигнет кара;
- нельзя в пятницу 13 стричь волосы и ногти;
- если вы надумали покрасить волосы, избегайте рыжих оттенков;
- а еще в пятницу 13 не надевайте одежду коричневого цвета;
- перестилать постельное белье в этот день – не к добру;
- нельзя в пятницу 13 чертыхаться и произносить слово "свинья".
- берегитесь черных котов и людей с пустыми ведрами, переходящих вам дорогу – неприятности усиливаются в этот день;
- ложась спать в пятницу 13, не смотрите долго в зеркало.
Стоит ли соблюдать такие народные традиции и запреты – решать вам. Но вот что действительно не нужно делать в пятницу 13-го, так это бояться этого дня, думать о плохом и нагнетать ситуацию. Ведь, как известно, наши мысли материальны, а страхи имеют свойство сбываться. Поэтому думайте о хорошем!
Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.