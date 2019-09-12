Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня
Не желательно в пятницу 13 куда-то ехать, ведь можно и не вернуться
13 сентября в этом году приходится на пятницу. А пятница 13 традиционно имеет дурную славу в народном представлении и вокруг нее есть много разных мифов.
Смотрите видео: узнайте больше о знаках зодиака в 2019 году
Узнайте больше об истории, ритуалах, приметах и заговорах пятницы, 13, которую еще называют днем ведьм.
"Самым страшным" в человеческом представлении считается именно сочетание пятницы и тринадцати. В язычестве пятница была посвящена скандинавской богине Фрейе – "коллеге" римской Венеры и греческой Афродиты. Как и Венера с Афродитой, Фрейя для древних скандинавов была богиней любви, секса и плодородия. Ее день – именно пятница, тринадцатое. Пожалуй, в древние времена это было время светлой радости и веселья.
Пятница, 13-ое получила дурную славу именно с приходом мужских и солнечных культов, а позже и с распространением христианства, когда вера в женскую силу вытеснилась четкими религиозными рамками священников-мужчин. С "проклятием" числа совпало и то, что Христос не рассматривается как 13-й среди 12-и учеников, а к этому "черному" числу зачислили Иуду-предателя.
В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-ого числа Адам и Ева отведали запретный плод; именно в эту зловещую пятницу Каин безжалостно убил своего брата Авеля. Распятие Христа пришлось именно на пятницу.
Магическое число 13 играет важную роль в оккультных кругах и не означает несчастья. Например, в ковене – собрании ведьм есть именно 13 участников. Но из-за этих фактов пятница 13 стала днем ведьм.
- Есть некоторые приметы, относящиеся именно к этому числу и дню. Не желательно в пятницу 13 куда-то ехать, ведь можно и не вернуться. Не нужно заключать важные сделки и подписывать документы. Даже врачи 13 числа стараются избегать операций.
- Если 13 день календаря любого месяца выпадает на пятницу, то не надо принимать серьезные решения. Если было запланировано важное событие, то отмените или перенесите его.
- Не поддавайтесь искушению. В этот день человек более всего подвержен искушениям и неоправданному риску (вспомните известный библейский сюжет), постарайтесь быть спокойнее, послушайте классическую музыку, почитайте, уделите время семье.
- Не оставляйте квартиру без присмотра. Американские полицейские сводки утверждают, что именно в пятницу, 13 увеличивается число краж и грабежей. С чем именно это связано – неизвестно.
Каждый человек хочет, чтобы этот день проходил также спокойно, как и все остальные. Но для того чтобы это сделать необходимо предпринять какие-то меры. Есть несколько ритуалов от негатива в этот день.
Читайте также:Выходные дни и праздники в сентябре 2019 года в Украине
- Помочь разрушить плохую энергию пятницы 13 могут защитные молитвы и вера в Бога. Молвите слово к Всевышнему и день станет лучше для вас.
- Когда-то давно в этот период на ладонях рисовали пятиконечную звезду. Ее нельзя было вытирать, пока день не закончится. Она являлась своеобразным оберегом от негатива.
- Также можно провести защитный ритуал. Для этого ритуала вам понадобятся бумагу, ручка и ладанка, которую можно приобрести в церкви. На чистом листе надо написать текст любов защитной молитвы. После чего листочек с записью положить в ладанку. Теперь она будет вашим оберегом, который должен всегда быть при вас. С ним нестрашны никакие напасти. Единственное что стоит помнить, что этот защитный талисман действует только до следующей пятницы 13, который в этом году будет, например в декабре. Поэтому когда этот день приходит снова, ритуал нужно повторить.
В пятницу 13, заговоры имеют необычную силу. Для этого нужно взять чистый листок бумаги и три церковных свечи. Перед тем, как проводить заговор необходимо сконцентрироваться на желаемом.
Когда наступит ночь нужно дождаться 12 часов, и поджечь свечи. После чего взять заранее заготовленный лист бумаги и поджечь его от одной из свечи. При этом свое желание постоянно проговаривайте в уме. После того, как бумага сгорит нужно взять пепел и развеять его через окошко. При этом надо сказать "Да будет так!".
Напомним, что ранее мы писали о лучших страшных фильмов для любителей ужастиков.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram