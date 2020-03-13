Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Пик одновременного ретроградного движения максимального количества планет прийдется на июнь

Время от времени планеты Солнечной системы начинают ретроградное движение. Нет, они не сходят со своих орбит, но условному наблюдател. с Земли может показаться, что они движутся в попятную. Именно этот эффект и называется ретроградностю планет или ретроградным движением.

На самом деле, в космосе ничего не меняется. Планеты продолжают двигаться в заданном направлении. Их обратное движение – ретроградность – является иллюзией, которая возникает из-за разной скорости вращения небесных тел вокруг Солнца.

Ретроградными могут быть все планеты. Исключение становят лишь светила Солнце и Луна.

Какие планеты ретроградны? Это так называемые личные планеты – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, а также трансперсональные внешние планеты – Уран, Нептун и Плутон. Внешние ретроградные планеты влияют на мир в целом, а личные на каждого человека индивидуально.

Ретроградные планеты 2020 – календарь и даты Фото: Сегодня

В 2020 году все эти планеты будут иметь периоды ретроградности.

Пик одновременного ретроградного движения максимального количества планет приходится на периоды:

23 – 24 июня 2020-го, когда ретроградными являются 6 планет – Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон;

10 – 12 сентября, когда будут ретроградны Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

Сейчас период отсутствия ретроградных планет, время, когда все планеты относительно Земли движутся прямо.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Он будет длиться до 26 апреля 2020-го. И пока у вас есть время ознакомится с информацией о всех ретроградных планетах в 2020 году.

Ретроградный Меркурий 2020 – даты и влияние Фото: Wikipedia

Ретроградный Меркурий 2020

В начале 2020 года Меркурий уже был ретроградным и недавно он стал директным. Следующие фаза ретроградного Меркурия следует ожидать:

с 18 июня по 12 июля 2020 года;

с 14 октября по 3 ноября 2020 года.

Напомним, что Меркурий покровительствует торговле, транспорту, обучению, распространению информации. А есть Меркурий ретроградный? Значит, во всех этих сферах возможен сбой или торможение.

При ретроградном Меркурии не стоит заключать договоры и подписывать важные контракты, совершать сделки. Не надо также регистрировать брак или начинать какую-либо учебную деятельность. Покупка любых средств связи, гаджетов, компьютеров тоже будет неудачной. Но ретроградный Меркурий поможет сделать верный анализ принятых ранее решений, произошедших событий или планов.

Благоприятными будут медитация, завершенных событий, встреча со старыми друзьями и знакомыми, завершение учебы.

Ретроградная Венера 2020 – возможности и запреты Фото: Wikipedia

Ретроградная Венера в 2020-м

Венера станет ретроградной 13 мая и завершит этот цикл 25 июня. Эта планета подчиняет себе сферы любви, отношений, творчества, красоты.

Поэтому в период ретроградной Венеры лучше отказаться от попыток завести новый роман. Астрологи считают, что неудачными будут пластические операции и косметические процедуры. Но время ретроградной Венеры можно использовать для того, чтобы безболезненно завершить отношения, которые себя исчерпали. Либо провести переоценку любовных и родственных связей, исправить какие-то ошибки в этой сфере. В период ретроградной Венеры может встретиться старая любовь, человек из прошлого, – это будет сигналом пересмотреть свои взаимоотношения, ухудшится финансовое положение, поэтому лучше экономить средства. Очень хорошо возобновить занятия творчеством.

Ретроградная Венера будет благоприятствовать следующим делам: возвращение долгов, занятие духовными практиками, упорядочивание вещей в доме.

Ретроградный Марс 2020 – как влияет Фото: Pexels

Ретроградный Марс в 2020-м

Ретроградным Марс будет с 10 сентября до 14 ноября 2020. Марс – римский бог войн, конфликтов и любых проявлений агрессии. Но во время ретроградного Марса люди становятся более вспыльчивыми и раздражительными. Они охотно припоминают старые обиды и чаще склоняются к мыслям о мести.

При ретроградном Марсе повышается риск аварий, катастроф, ДТП, возрастает количество травм.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Не стоит планировать на этот период путешествия, приобретение автомобиля или дорогих гаджетов. Не ведитесь на провокации, не вступайте в горячие споры, занимайте нейтральную позицию в конфликтах. По возможности перенесите на другое время хирургические операции.

Не редко это положение Марса влияет и на половой потенциал, создавая определённого рода неврозы или психические комплексы. Если ретроградный Марс использовать надлежащим образом, тогда можно извлечь ценные уроки относительно воспитания воли и терпения, а также организации и реализации творческих замыслов и их действительного достижения.

В этот период можно заняться проработкой уже начатых проектов, дополнительным медобследованием, йогой и техосмотрами автомобилей.

Ретроградный Юпитер – как пережить Фото: Wikipedia

Ретроградный Юпитер 2020

Он станет ретроградным 15 мая, а директным – 13 сентября. Сфера влияния Юпитера – образование, юриспруденция, философия, теологические вопросы, социальная сфера и благотворительность. Во время ретрофазы во всех этих сферах нашей жизни процессы будут тормозиться. Не рекомендуется продвигать и настаивать на реализации панов, которые связаны с этой сферой.

Но при ретроградном Юпитере человек получает возможность переосмыслить свое мировоззрение и свернуть с неверного пути. Обостряется внутреннее чутье, поэтому легче почувствовать фальшь или обман со стороны окружающих. Лучшими вариантами во время ретроградного Юпитера будут завершить ранее прерванное дело, – например, вновь начать изучать иностранные языки, отправиться в поездку, восстановить отношения со старым другом.

Ретроградный Сатурн 2020

Сатурн станет ретроградным 11 мая и вернется к своему обычному, то есть прямому движению после 29 сентября 2020. Сатурн – это порядок, ответственность, трудолюбие, силу воли, преодоление препятствий. Но в период ретроградного Сатура все это будет ослаблено либо сведено на нет. Трудности ждут юристов, преподавателей и политиков.

При ретроградном Сатурне нежелательно вступать в дискуссии и споры. Ретроградность Сатурна также скажется больше на социальной жизни, нежели на личной. В этот период не рекомендуется подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия, покупать недвижимость, переезжать, заключать браки.

Но это хороший период для благотворительных акций и организации любого вида помощи нуждающимся.

Лучше всего немного остановиться в жизненной суматохе, и хорошо проанализировать текущее положение дел: как они протекают и куда ведут, к какой цели.

Ретроградный Уран 2020

Под влиянием Урана происходят неожиданные события, ломаются стереотипы, случаются внезапные озарения и находятся оригинальные решения каких-то застарелых проблем.

Уран в 2020 году начнет ретроградное движение 15 августа 2020 года и закончит в 2021 году – 14 января.

А вот ретроградный период Урана можно использовать для значительных перемен в своей жизни: смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей – тех, что стали в тягость. Это пора смелых экспериментов, исследований, открытий. Уран будет сопутствовать тем, кто готов к изменениям в своей жизни. Однако, консерваторы могут столкнуться с трудностями при реализации новшеств вокруг них. Возможно, что в период ретроградного Урана, появится новый взгляд на старые вещи.

Ретроградный Нептун 2020: дата и влияние Фото: Wikipedia

Ретроградный Нептун 2020

Нептун покровительствует в любовных делах, вопросах веры, в реализации творческих планов, а также иллюзий и самообмана. Нептун будет двигаться в ретроградно с 21 июня до 29 ноября

Во время ретроградного Нептуна можно взяться за воплощение самых смелых мечтаний, но при этом надо трезво рассчитывать свои силы. Рекомендуется предаваться медитации, духовным практикам для улучшения познания внутреннего мира.

Ретроградный Плутон 2020 – дата и влияние Фото: Wikipedia

Ретроградный Плутон 2020

В 2020 очень длительное время ретроградным будет Плутон – с 24 апреля и по 4 октября. Плутон отвечает за государственное устройство, управление народными массами и за системы материального мира – крупные предприятия, объединения, финансовые учреждения. Его обратное движение означает риск политических распрей. Возможны экономический кризис или банкротство крупных корпораций. В период его ретроградности возможны государственные перевороты и трансформация различных массовых структур.

При ретроградном Плутоне не стоит участвовать в массовых мероприятиях, митингах, шествиях. Полезно будет разобраться в своих переживаниях и мыслях, переоценить свои поступки, сбросить с души какой-либо эмоциональный груз.

Плутон – это планета трансформации, его энергия означает изменения на глубинном бессознательном уровне, ретроградный Плутон предполагает пересмотр всех изменений, которое вы и общество (в целом) сделали.

Ранее мы писали о том, что Меркурий перестал быть ретроградным.

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