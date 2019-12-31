Ретроградный Меркурий 2020: астрологический прогноз для всех знаков зодиака

В 2020 году Меркурий будет ретроградным, и это по-своему будет влиять на все знаки зодиака

Ретроградный Меркурий в 2020 году - астрологический прогноз для всех знаков зодиака Фото: Pexels

В 2020 году Меркурий вновь станет ретроградным. Это значит, что влияние Меркурия на землян несколько изменится. Если в так называемом прямом движении Меркурий "отвечает" за правильную коммуникацию, скорость, хорошие сделки в торговли, прощание с бывшими партнерами, то в ретроградной позиции все эти процессы могут или исказиться, или замедлиться.

Период ретроградного Меркурия будет двигаться в попятную около трех недель и окажет свое влияние на все знаки зодиака. Особенно его влияние ощутят такие знаки, как Дева и Близнецы, которыми, как считают астрологи, управляет Меркурий.

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Периоды ретроградного Меркурия в 2020 году

С 17 февраля 2020 по 10 марта 2020 года;

с 18 июня 2020 года по 12 июля 2020 года;

с 14 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года.

Период влияния ретроградного Меркурия – это и время сильного энергетического "бумеранга", когда человек будет пожинать плоды прошлых действий.

Это время хорошо и тем, что поможет исправить невыученные уроки. Новые дела начинать не стоит, а вот старые, брошенные, отложенные завершить и закончить как раз надо. Если успеете в этот срок, то также получите от вселенной в разы больше, чем ожидали.

Читайте астрологический прогноз для всех знаков зодиака во время ретроградного Меркурия у нас на сайте.

Как пережить ретроградный Меркурий Овнам

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

В период ретроградного Меркурия Овны могут испытывать враждебное несправедливость по отношению к себе. Также не исключены проблемы с законом, поэтому будьте очень внимательны при подписаны важные документы.

Как пережить ретроградный Меркурий Тельцам

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Тельцам придется сотрудничать с людьми с тяжелым характером, но такое общение может пойти вам на пользу, и вы получите верных друзей в будущем. Поэтому все в ваших руках.

Как пережить ретроградный Меркурий Близнецам

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

А вот Близнецам лучше пересидеть период ретроградного Меркурию в 2020 году, нужно найти спасительную "ракушку" и не делать резких движений, когда идет обратный Меркурий. Тесного общения с людьми лучше избегать

Как пережить ретроградный Меркурий Ракам

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Период ретроградного Меркурия могу морально уничтожить Раков. Вам может показаться, что ваше развитие потерпел сокрушительное поражение, однако на новом фундаменте стоит строить что-то новое, при этом не стоит оглядываться назад.

Как пережить ретроградный Меркурий Львам

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Во время ретроградного Меркурия Львам может не везти в любви. Поэтому лучший способ пережить этот нелегкий период – обратить внимание на того, кто рядом. Возможно, кто-то из ваших близких друзей давно за вами ухаживает, а вы этого не замечаете.

Как пережить ретроградный Меркурий Девам

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

У Дев во время периода ретроградного Меркурия возможное время для апатии и бессилия. Однако стоит поддаваться депрессии. Этот нелегкий танец планет непременного закончится и вам станет значительно лучше.

Как пережить ретроградный Меркурий Весам

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

На Весы ретроградный Меркурий почти не будет действовать. Вы получите некий карт-бланш от небес и будете полностью ответственны за свои решения. Но хорошо проверяйте документы, которые подписываете, там возможны ошибки.

Как пережить ретроградный Меркурий Скорпионам

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

А вот Скорпионов ждет нелегкое время. Нужно хорошо балансировать между внутренними страстями и внешним спокойствием. Поездки на дальние расстояния лучше отложить.

Как пережить ретроградный Меркурий Стрельцам

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

А Стрельцам в период ретроградного Меркурия нужно подумать над новыми возможностями для заработка, ведь старые могут уже НЕ приносить столько средств, сколько бы хотелось.

Как пережить ретроградный Меркурий Козерогам

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Козероги могут начать новую жизнь, полную приключений и возможностей, – однако, уже после окончания движения обратного Меркурия. А во время него нужно будет выбрать вектор для движения.

Как пережить ретроградный Меркурий Водолеям

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Для Водолеев ретроградный Меркурий может стать благоприятным временем, просто нужно не спешить и хорошенько шевелить мозгами над своими следующими шагами.

Как пережить ретроградный Меркурий Рыбам

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Для Рыб может наступить темное время, ведь на поверхность могут всплыть те страхи и комплексы, которые вы считали давно преодолеть. Поэтому время засучить рукава и бороться со своими внутренними демонами.

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