Ретроградный Меркурий 2020: астрологический прогноз для всех знаков зодиака
В 2020 году Меркурий будет ретроградным, и это по-своему будет влиять на все знаки зодиака
В 2020 году Меркурий вновь станет ретроградным. Это значит, что влияние Меркурия на землян несколько изменится. Если в так называемом прямом движении Меркурий "отвечает" за правильную коммуникацию, скорость, хорошие сделки в торговли, прощание с бывшими партнерами, то в ретроградной позиции все эти процессы могут или исказиться, или замедлиться.
Период ретроградного Меркурия будет двигаться в попятную около трех недель и окажет свое влияние на все знаки зодиака. Особенно его влияние ощутят такие знаки, как Дева и Близнецы, которыми, как считают астрологи, управляет Меркурий.
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С 17 февраля 2020 по 10 марта 2020 года;
с 18 июня 2020 года по 12 июля 2020 года;
с 14 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года.
Период влияния ретроградного Меркурия – это и время сильного энергетического "бумеранга", когда человек будет пожинать плоды прошлых действий.
Это время хорошо и тем, что поможет исправить невыученные уроки. Новые дела начинать не стоит, а вот старые, брошенные, отложенные завершить и закончить как раз надо. Если успеете в этот срок, то также получите от вселенной в разы больше, чем ожидали.
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Как пережить ретроградный Меркурий Овнам
В период ретроградного Меркурия Овны могут испытывать враждебное несправедливость по отношению к себе. Также не исключены проблемы с законом, поэтому будьте очень внимательны при подписаны важные документы.
Как пережить ретроградный Меркурий Тельцам
Тельцам придется сотрудничать с людьми с тяжелым характером, но такое общение может пойти вам на пользу, и вы получите верных друзей в будущем. Поэтому все в ваших руках.
Как пережить ретроградный Меркурий Близнецам
А вот Близнецам лучше пересидеть период ретроградного Меркурию в 2020 году, нужно найти спасительную "ракушку" и не делать резких движений, когда идет обратный Меркурий. Тесного общения с людьми лучше избегать
Как пережить ретроградный Меркурий Ракам
Период ретроградного Меркурия могу морально уничтожить Раков. Вам может показаться, что ваше развитие потерпел сокрушительное поражение, однако на новом фундаменте стоит строить что-то новое, при этом не стоит оглядываться назад.
Как пережить ретроградный Меркурий Львам
Во время ретроградного Меркурия Львам может не везти в любви. Поэтому лучший способ пережить этот нелегкий период – обратить внимание на того, кто рядом. Возможно, кто-то из ваших близких друзей давно за вами ухаживает, а вы этого не замечаете.
Как пережить ретроградный Меркурий Девам
У Дев во время периода ретроградного Меркурия возможное время для апатии и бессилия. Однако стоит поддаваться депрессии. Этот нелегкий танец планет непременного закончится и вам станет значительно лучше.
Как пережить ретроградный Меркурий Весам
На Весы ретроградный Меркурий почти не будет действовать. Вы получите некий карт-бланш от небес и будете полностью ответственны за свои решения. Но хорошо проверяйте документы, которые подписываете, там возможны ошибки.
Как пережить ретроградный Меркурий Скорпионам
А вот Скорпионов ждет нелегкое время. Нужно хорошо балансировать между внутренними страстями и внешним спокойствием. Поездки на дальние расстояния лучше отложить.
Как пережить ретроградный Меркурий Стрельцам
А Стрельцам в период ретроградного Меркурия нужно подумать над новыми возможностями для заработка, ведь старые могут уже НЕ приносить столько средств, сколько бы хотелось.
Как пережить ретроградный Меркурий Козерогам
Козероги могут начать новую жизнь, полную приключений и возможностей, – однако, уже после окончания движения обратного Меркурия. А во время него нужно будет выбрать вектор для движения.
Как пережить ретроградный Меркурий Водолеям
Для Водолеев ретроградный Меркурий может стать благоприятным временем, просто нужно не спешить и хорошенько шевелить мозгами над своими следующими шагами.
Как пережить ретроградный Меркурий Рыбам
Для Рыб может наступить темное время, ведь на поверхность могут всплыть те страхи и комплексы, которые вы считали давно преодолеть. Поэтому время засучить рукава и бороться со своими внутренними демонами.
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