Ретроградный Меркурий 2020: что нельзя делать

Чем лучше заняться в период ретроградного Меркурия

Что нельзя делать и чем лучше заняться в ретроградный Меркурий Фото: Pixabay

Меркурий – это планета, которая связана с логикой, общением и передачей информации. Три раза в год с ним происходит удивительная метаморфоза – ретроградное движение.

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Что же означает ретроградное движение для простого обывателя? Ретроградным движением астрономы называют такое "скольжение" планет в космосе, когда условному наблюдателю с Земли покажется, что планеты двигаются вспять. В Солнечной системе все небесные тела подтверждены такому обратному "танцу", кроме Луны и Солнца. А через три недели всё возвращается на круги своя. Ежегодно бывает 3 или 4 периода ретроградного Меркурия, а продолжительность каждого ретроградного периода длится около 20 дней.

В 2020 году Меркурий будет ретроградным три раза.

Период действия ретроградного Меркурия в 2020 году

- с 17 февраля по 10 марта;

- с 18 июня по 12 июля;

- с 14 октября по 3 ноября.

В период ретроградного Меркурия рекомендуется завершение ранее начатых проектов, наведение порядка в старых делах, уточнение и корректировка планов, исправление ошибок и недоработок. Особенно полезна работа над теми проектами, которые до этого были отложены.

В астрологии Меркурий символизирует мышление, обмен информацией, способы коммуникации и торговлю. Соответственно влияние ретроградного Меркурия распространяется, прежде всего, на наше общение, телефонные разговоры, переписку, поездки, все виды средств транспорта и связи, обучение и коммерческую деятельность. В период ретроградного Меркурия в этих областях довольно часто появляются задержки, сбои и трудности.

Большинство людей испытывают на себе влияние ретроградного Меркурия. В такие периоды:

Часто барахлит техника, особенно телефоны и компьютеры.

Транспорт ходит с опозданиями.

Выясняются неожиданные ошибки в документации, которые приходится исправлять.

Случаются сбои в работе сотовых сетей и интернета.

Меняются планы из-за непредвиденных обстоятельств.

А в общении порой возникает непонимание из-за того, что собеседник превратно воспринимает наши слова.

Ретроградный Меркурий 2020: что нельзя делать

Не стоит начинать новые дела; Лучше не ставить подписи под очень важными документами; Важные решения стоит отложить; Не стоит планировать дела, которые всецело зависят от какого-то одного средства связи – техника может подвести; Лучше пока не избавляться от вещей.

При ретроградном Меркурии в нашей жизни могут возникать ошибки и непредвиденные обстоятельства, задерживаться и переноситься сроки при оформлении документов. В путешествиях возможны опоздания, поломки транспорта, задержки в расписаниях. Могут чаще происходить компьютерные сбои, случаться проблемы со связью. Деловые переговоры и командировки, связанные с новыми проектами, могут оказаться не результативными.

Ретроградный Меркурий 2020: что можно делать

При ретроградном Меркурии особенно важно доверять собственной интуиции – если она подсказывает не ехать в путешествие или не заключать деловую сделку, стоит прислушаться и перенести дела подобного рода на более спокойное время.

Создается впечатление, что время ретроградного Меркурия крайне неплодотворно и грозит исключительно неприятностями. Но это весьма поверхностный взгляд. На самом деле, Меркурий, повернувшийся вспять, призывает взглянуть в прошлое, по-новому оценить собственную жизнь, многое переосмыслить, что впоследствии может стать первым шагом на пути к новым планам и свершениям. Возможно, в это время вам будет сложнее изучать новый материал, однако повторение изученного ранее, а также возвращение к отложенным проектам – может оказаться весьма результативно.

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