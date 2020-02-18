Ретроградный Меркурий 2020: что обязательно нужно сделать

Период ретроградного Меркурия подходит для восстановления старых связей, анализа и корректировки проделанной работы

Ретроградный Меркурий 2020 - что нужно делать Фото: unsplash.com

17 февраля 2020 начинается первый период ретроградного Меркурия в этом году. Всего их будет три и они по-своему будут влиять на людей. Но что такое ретроградный Меркурий и что обязательно нужно сделать в этот период, читайте в нашем материале.

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Меркурий – планета, посвященная греческому богу Гермесу, который был тесно связан с такими понятиями как интеллект, общение, информация, коммерческая деятельность. Под ретроградным движением планеты имеют в виду, что нам с Земли кажется, будто она, двигаясь вперед, затем замедлила ход и развернулась, двигаясь назад. В действительности это только видимость, что она движется обратно, она просто замедлила свою скорость. Когда планета ретроградна, это сильно сказывается на делах, ею управляемых и обязательно имеет смысл руководствоваться знанием, что можно, и чего нельзя делать на ретро-движении планеты.

Этот период более подходит для восстановления старых связей, анализа и корректировки проделанной работы, доработки прошлых задач. Данный период благоприятен для тех дел, договоренностей, сделок, которые в прошлом не удались.

Здесь нам предоставляется возможность вернуться назад и попробовать еще раз. Не стоит, однако, рассчитывать сразу довести эти дела до конца – при попятном движении планеты их надо только "стронуть с места", а реализовать договоренность желательно уже в период прямого движения. Это время когда следует переосмыслить свою деятельность, чтобы увериться в правильности постановки целей, увидеть истинные мотивы и отдать себе отчет в том, насколько эффективно и разумно расходуются силы, обеспечив себе тем самым надежный прогресс на будущее.

Ретро-Меркурий предоставляет отличные возможности для того, чтобы наладить контакты с давно утерянными людьми из прошлого. Если вы мечтали найти закадычную школьную подругу, бизнес-партнера, с которым когда-то сотрудничали, лучше начинать эти поиски в данное время. Также если вы просто осознали, что давно не видели старых друзей и начинаете терять с ними связь, дружеские посиделки, наполненные трогательными воспоминаниями, пройдут сейчас особенно удачно.

Ретроградный Меркурий 2020: что нельзя делать:

повторение уже выученного материала для тех, кто учится;

перепроверка и коррекция того, что уже сделано раньше;

возвращение к тем делам, что были когда-то начаты, но не доведены до конца — хорошо сейчас пойдет их завершение, но окончательную точку надо ставить уже на директном Меркурии (то есть движении планеты прямо), пока же все для этого подготовить; постигать глубинный смысл совершенного и свершившегося — увидите его другими глазами, более емко, "картинка сложится в целое"; анализ и переосмысление "в глубину" уже свершенного, мысленный возврат назад, чтобы расставить все точки над i, понять то, что не было усвоено;

проверка документов, поиск ошибок и неточностей в уже сделанном ранее;

встречи со старыми знакомыми, возвращение к прежним связям, чтобы их завершить, простить, или понять что-то важное, что давали эти отношения, – "завершить гештальт" (очень часто люди из прошлого сами появляются в вашей жизни на ретро-Меркурии);

наведение порядка, очищение от ненужной информации, бумаг, файлов; работа над хаосом и ошибками;

обдумывание и переосмысление ранее пришедших в голову идей и проектов;

делать покупки на токах, на распродажах — там, где вещи перепродаются повторно.

Напомним, что ранее мы писали о том, чем опасен период ретроградного Меркурия.

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