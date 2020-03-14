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Родительская суббота 14 марта 2020 года: история и традиции

Первая поминальная суббота Великого поста: узнайте историю и главные традиции дня

Ольга Козачок
Сегодня, 05:15

14 марта наступила первая поминальная родительская суббота Великого поста 2020. Какова история поминального дня, и какие традиции соблюдаются в Великопостную родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

Родительская поминальная суббота
Родительская поминальная суббота
Фото: Depositphotos

Первая родительская суббота Великого поста 2020: история поминальных дней

В православном календаре в году выделено несколько родительских дней, в которые производится особое поминовение усопших родственников.

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Традиционно в субботу в храмах чествуется память всех святых, а также всех усопших православных христиан. Богослужебный устав предписывает совершать поминовение всех от века преставившихся православных христиан.

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Таким образом, суббота из дня земного покоя стала символом радостного покоя в Царствии Небесном. Отсюда появился обычай, закрепленный уставом Церкви, совершать специальные заупокойные службы в субботу.

В переводе с греческого суббота означает "ходатайство", поэтому именно в этот день недели у христиан принято вспоминать почивших родных и близких, молиться и просить за них Господа.

А родительскими эти дни называют, потому что верующие прежде всего поминают самых близких – своих умерших родителей.

Во время Великого поста установлены три родительские субботы – на второй, третьей и четвертой седмице. Первый из таких поминальных дней во время Великого поста в 2020 году выпадает на 14 марта.

Эти субботы установлены, чтобы не лишать умерших людей молитвы за их души на протяжении всего периода Святой Четыредесятницы.

Дело в том, что во время Великого поста церковные службы сокращены, полная литургия совершается не каждый день, и обычные ежедневные поминовения усопших – панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты и другие частные поминовения не проводятся.

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Родительская поминальная суббота: значение и традиции

По церковным канонам, поминовение усопших приносит великую пользу и помощь умершим родственникам, а также служит выражением полноты церковной жизни. Почившие сами уже не могут помолиться за себя, это должны сделать их родственники. Потому что спасение души возможно лишь в сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере.

В родительскую субботу как раз и происходит общение с усопшими через молитву и поминовение. В этот день принято прийти в храм на службу, принести продукты для поминания родственников, написать записки за упокой с именами усопших родственников, помолиться.

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После церковной службы можно посетить могилки родных на кладбище, а затем собраться дома за поминальным обедом, главным блюдом на котором является кутья.

А вот работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.

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