Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Родительская суббота 22 февраля: что нужно нести в церковь

Мясо и мясные продукты в храм приносить не принято

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:30

Родительские субботы (от слова "родители", "прародители", "сродники") — это дни особого, всецерковного поминовения усопших. По традиции, в эти дни посещают церковь и могилы на кладбищах.

В феврале такая родительская суббота приходится на 22 число.

Родительскими субботами называются несколько дней в церковном календаре: Мясопустная, Троицкая и Дмитриевская родительские субботы и другие дни поминовения усопших.

Родительская суббота 22 февраля: как Церковь поминает усопших?

Накануне, вечером в пятницу, в храмах служится великая панихида — "парастас". В саму субботу, утром, служат заупокойную литургию и общую панихиду.

Главное поминовение об упокоении христиан происходит на литургии. За усопших крещеных пишутся заказные записки за упокой, священник читает их перед литургией (они же читаются и на панихиде). Поэтому записки надо отдавать вечером накануне или утром перед службой.

Часто считается, что "на родительскую" самое важное — принести в храм продукты, поставить свечу, написать записку, заказать панихиду. Но любую жертву, которую человек делает от доброго сердца, примет Бог. Также нет для усопших большей помощи, чем милосердие и добрая жизнь их близких.

Родительськая суббота 22 февраля – что нести в церковь
Родительськая суббота 22 февраля – что нести в церковь
Фото: Pexels

Раньше у каждой семьи был список имен всех усопших членов данного рода — "Помянник". Так, молились даже за тех, кого не помнили самые старшие из здравствующих членов семьи. Сейчас эта традиция утрачена большинством семей, да и при совершении поминовения многие верующие не знают, как правильно помянуть усопших близких.

Родительская суббота 22 февраля: что должен сделать верующий для того, чтобы помянуть умерших близких

Прежде всего, молитва о них, молитва в храме, домашняя молитва, потому что есть люди, которые по уважительной причине не могут посетить в это день церковь. Поэтому, они могут дома горячо и сердечно молиться о своих усопших родственниках.

Родительская суббота 22 февраля: что можно и нельзя нести в церковь

В родительскую субботу в центре храме устанавливаются столы для приношений. Такой стол – он называется канунный – стоит и в обычные дни рядом с каноном – квадратным подсвечником перед распятием, куда ставят свечи за упокой.

На нем много разных продуктов. Это давняя традиция: первые христиане всегда приносили в храм хлеб и вино, масло для лампад. Это была жертва храму. Часть ее шла на трапезу после литургии, часть – для нуждающихся.

Сейчас эта традиция продолжается. На поминальные столы приносят хлеб, крупы, фрукты, конфеты, муку, кагор. Принимая приношение, священники поминают тех, за кого приносится жертва. Мясо и мясные продукты в храм приносить не принято.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

церковь память поминальные дни молитва литургия родитель
Реклама

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 10:50Техно

Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFood

Натуральный кофе: польза и вред для здоровья

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк "рассказала" о состоянии матери красноречивыми фото из Италии

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Наташа Королева поразила новым эпатажным образом
Чем можно обшить балкон изнутри
Чем можно обшить балкон изнутри
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Невероятно вкусные пирожки с мясом жареные на сковороде
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
Таисия Повалий удивила сеть фото на инвалидной коляске
Собчак ужаснула сеть
Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)