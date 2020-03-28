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Родительская суббота 28 марта 2020 года: история и традиции

Третья поминальная суббота Великого поста: какова история и традиции родительского дня

Ольга Козачок
Сегодня, 09:50

Сегодня, 28 марта, наступила третья поминальная родительская суббота Великого поста 2020. Какова история поминального дня и какие традиции соблюдаются в Великопостную родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

Родительская поминальная суббота
Родительская поминальная суббота
Фото: Depositphotos

Третья родительская суббота Великого поста 2020: история поминальных дней

В православном календаре в году есть несколько родительских дней, в которые осуществляется особое поминовение умерших родственников.

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Традиционно в субботу в храмах чествуется память всех святых, а также всех усопших православных христиан. Богослужебный устав предписывает совершать поминовение всех преставившихся православных христиан.

Суббота из дня земного покоя стала символом радостного успокоения в Царствии Небесном. Отсюда появился обычай, закрепленный уставом Церкви, совершать специальные заупокойные службы в субботу.

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В переводе с греческого суббота означает "ходатайство", а потому именно в этот день недели у христиан принято вспоминать умерших родных и близких, молиться и просить за них Господа.

Эти дни называются родительскими, потому что верующие прежде всего поминают самых близких – своих умерших родителей. По другой версии, все умершие отправляются на тот свет к своим праотцам – родителям.

Во время Великого поста установлены три родительские субботы – на второй, третьей и четвертой седмице. Третий из этих поминальных дней во время Великого поста в 2020 году выпадает на 28 марта.

Эти субботы установлены, чтобы не лишать умерших людей молитвы за их души на протяжении всего периода Святой Четыредесятницы. Дело в том, что во время Великого поста церковные службы сокращены, полная литургия совершается не каждый день, и обычные ежедневные поминовения усопших – панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты и другие частные поминовения не проводятся.

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Родительская поминальная суббота: значение и традиции

По церковным правилам, поминовение усопших приносит великую пользу и помощь умершим родственникам, а также служит выражением полноты церковной жизни. Почившие сами уже не могут помолиться за себя, это должны сделать их родственники. Потому что спасение души возможно лишь в сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере.

В родительскую субботу как раз и происходит общение с усопшими чрез молитву и поминовение. В этот день принято прийти в храм на службу, принести продукты для поминания родственников, написать записки за упокой с именами усопших, помолиться.

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А вот работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.

Однако имейте в виду, что сейчас многие храмы вынуждены временно прекратить проведение богослужения и других обрядов с прихожанами, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Разрешены лишь частные молитвы в церквях. В связи с этим поминовение можно провести дома, организовав тихую семейную поминальную трапезу.

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