Рождественский пост 2019-2020: когда начинается и заканчивается

Узнайте, когда начинается и заканчивается Рождественский пост 2019, и как правильно питаться

Когда Рождественский пост в 2019 году Фото: Depositphotos

Когда начинается Рождественский пост в 2019 году, как правильно его соблюдать, что нельзя есть в Рождественский пост 2019 и когда он завершится? Ответы на эти вопросы вы узнаете в нашей статье.

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Рождественский пост 2019: когда начинается и заканчивается

В четверг, 28 ноября, будет начало Рождественского поста 2019. Это последний из четырех многодневных постов в году. Он длится 40 дней, а потому в Церковном уставе получил название Четыредесятницы. Заговенье Рождественский пост выпадает на день памяти святого апостола Филиппа, благодаря чему этот пост также получил название Филипповский пост.

А вот заканчивается Рождественский пост в канун светлого праздника Рождества Христова, в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды. В 2020 году эта дата выпадает с понедельника на вторник.

Как правильно питаться в Рождественский пост 2019

Согласно церковному уставу, в дни Рождественского поста 2019-2020 необходимо исключить из своего рациона мясо и мясные продукты, яйца, молоко и молочные продукты, в том числе сыр, творог, сметану, йогурты, сливочное масло, колбасу, сало, копчености и т.п. Также в некоторые дни поста запрещена рыба.

Рождественский пост 2019-2020: питание по дням

Меню и рецепты питания на Рождественский пост 2019-2020 Фото: Depositphotos

Понедельник, среда, пятница – нельзя есть рыбу и вино, разрешено сухоядение и пища без растительного масла.

Вторник, четверг, суббота, воскресенье до 19 декабря – разрешена пища с растительным маслом, рыба, вино.

С 20 декабря по 1 января в будние дни – разрешена пища с растительным маслом, а рыба и вино оказались под запретом.

В период со 2 по 5 января пост усиливается – нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

6 января в Сочельник – соблюдается строгий пост до первой звезды, а затем едят кутью.

Правила соблюдения Рождественского поста

Имейте в виду, что Рождественский пост означает не только ограничение в еде, но и определенный внутренний настрой, в первую очередь, духовное очищение. Пост должен быть связан с очищением от грехов, молитвой, покаянием, прощением обид, воздержанием от искушений и пороков, а также отказом от увеселительных и зрелищных мероприятий.

Верующие в период поста не едят запрещенные продукты, молятся и очищаются от грехов, чтобы с чистым сердцем, душой и телом подготовиться к празднованию Рождества Христова.

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