Рождественский пост 2019-2020: поздравления, картинки и открытки
"Сегодня" собрали лучшие открытки и стихи с Рождественским постом 2019-2020 на любой вкус
Рождественский пост 2019-2020 начинается в четверг, 28 ноября. Есть несколько важных запретов в период Рождественского поста, однако самое главное – провести это время в мире и очистить себя духовно.
"Сегодня" собрали открытки, картинки, а также поздравления в коротких стихах, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста 2019-2020.
Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:
Рождества подходит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!
***
Убери подальше сало,
Убери подальше мясо,
Яйца тоже убери.
Наступает время чистой,
Платонической любви!
Снег кружится по земле –
Время думать о душе.
Пост Великий наступает,
Души грешные спасает.
***
На носу уж Рождество.
Холода стучат в окно.
Все в берлогах спят медведи.
Дома все сидят соседи.
За окном бушует вьюга,
Не увидеть нам друг друга.
Спрятались все по домам,
Не видать свободы нам.
Подержав немножко пост,
Наедимся в полный рост.
Поздравления с Рождественским постом 2019-2020
Пост Рождественский, ребята,
Пояс затянуть пора,
Пусть направлены на благо
Будут мысли и слова.
Радости вам и здоровья,
Чистоты в душе, тепла,
Пост пускай подарит силу
И заряд большой добра.
***
Рождества подходит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.