Рождественский пост 2019-2020: поздравления, картинки и открытки

"Сегодня" собрали лучшие открытки и стихи с Рождественским постом 2019-2020 на любой вкус

Рождественский пост 2019-2020 начинается 28 ноября Фото: Impressive Inspirations / Unsplash

Рождественский пост 2019-2020 начинается в четверг, 28 ноября. Есть несколько важных запретов в период Рождественского поста, однако самое главное – провести это время в мире и очистить себя духовно.

"Сегодня" собрали открытки, картинки, а также поздравления в коротких стихах, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста 2019-2020.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020

Рождества подходит светлый день!

С чистым помыслом его встречайте.

От столиц до малых деревень

Пост, миряне, строго соблюдайте.

Пусть рождественская светлая звезда

В душах воссияет навсегда!

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020 Фото: Bipbap

***

Убери подальше сало,

Убери подальше мясо,

Яйца тоже убери.

Наступает время чистой,

Платонической любви!

Снег кружится по земле –

Время думать о душе.

Пост Великий наступает,

Души грешные спасает.

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020 Фото: Bipbap

***

На носу уж Рождество.

Холода стучат в окно.

Все в берлогах спят медведи.

Дома все сидят соседи.

За окном бушует вьюга,

Не увидеть нам друг друга.

Спрятались все по домам,

Не видать свободы нам.

Подержав немножко пост,

Наедимся в полный рост.

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020 Фото: Bipbap

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020

Пост Рождественский, ребята,

Пояс затянуть пора,

Пусть направлены на благо

Будут мысли и слова.

Радости вам и здоровья,

Чистоты в душе, тепла,

Пост пускай подарит силу

И заряд большой добра.

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020 Фото: BipBap Фото: Bipbap

***

Рождества подходит светлый день!

С чистым помыслом его встречайте.

От столиц до малых деревень

Пост, миряне, строго соблюдайте.

Пусть рождественская светлая звезда

В душах воссияет навсегда!

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Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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