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Рождественский пост 2019-2020: поздравления, картинки и открытки

"Сегодня" собрали лучшие открытки и стихи с Рождественским постом 2019-2020 на любой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Рождественский пост 2019-2020 начинается 28 ноября Фото: Impressive Inspirations / Unsplash
Рождественский пост 2019-2020 начинается 28 ноября
Фото: Impressive Inspirations / Unsplash

Рождественский пост 2019-2020 начинается в четверг, 28 ноября. Есть несколько важных запретов в период Рождественского поста, однако самое главное – провести это время в мире и очистить себя духовно.

"Сегодня" собрали открытки, картинки, а также поздравления в коротких стихах, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста 2019-2020.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

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Поздравления с Рождественским постом 2019-2020

Рождества подходит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020
Поздравления с Рождественским постом 2019-2020
Фото: Bipbap

***
Убери подальше сало,
Убери подальше мясо,
Яйца тоже убери.
Наступает время чистой,
Платонической любви!
Снег кружится по земле –
Время думать о душе.
Пост Великий наступает,
Души грешные спасает.

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020
Поздравления с Рождественским постом 2019-2020
Фото: Bipbap

***
На носу уж Рождество.
Холода стучат в окно.
Все в берлогах спят медведи.
Дома все сидят соседи.
За окном бушует вьюга,
Не увидеть нам друг друга.
Спрятались все по домам,
Не видать свободы нам.
Подержав немножко пост,
Наедимся в полный рост.

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020
Поздравления с Рождественским постом 2019-2020
Фото: Bipbap

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020

Пост Рождественский, ребята,
Пояс затянуть пора,
Пусть направлены на благо
Будут мысли и слова.

Радости вам и здоровья,
Чистоты в душе, тепла,
Пост пускай подарит силу
И заряд большой добра.

Поздравления с Рождественским постом 2019-2020 Фото: BipBap
Поздравления с Рождественским постом 2019-2020 Фото: BipBap
Фото: Bipbap

***
Рождества подходит светлый день!
С чистым помыслом его встречайте.
От столиц до малых деревень
Пост, миряне, строго соблюдайте.
Пусть рождественская светлая звезда
В душах воссияет навсегда!

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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