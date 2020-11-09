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Рождественский пост 2020-2021: когда начинается и заканчивается

Сегодня, 19:43

Узнайте, когда будет Рождественский пост в 2020 году, и как правильно питаться в это время

Когда начинается Рождественский пост в 2020 году? Как правильно поститься, что можно, а что категорически нельзя есть в Рождественский пост 2020? Когда заканчивается последний пост в году? Ответы на эти вопросы вы узнаете в нашей статье.

Когда будет Рождественский пост 2020-2021
Когда будет Рождественский пост 2020-2021
Фото: Pexels

Рождественский пост 2020-2021: когда начинается и заканчивается

В субботу, 28 ноября, будет начало Рождественского поста в 2020 году. Это последний из четырех многодневных постов. Он продлится ровно 40 дней, а потому в Церковном уставе он еще называется Четыредесятница.

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Заговенье Рождественский пост выпадает на день памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. Поэтому этот пост также именуется Филипповским.

А вот заканчивается Рождественский пост в канун праздника Рождества Христова, в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды. В 2021 году эта дата приходится со среды на четверг.

Как питаться в Рождественский пост 2020-2021

По церковному уставу, в дни Рождественского поста 2020-2021 следует исключить из рациона мясо и мясные продукты, яйца, молоко и молочные продукты, в том числе сливочное масло, сыр, творог, сметану, йогурты, колбасу, сало, копчености и т.п. А в некоторые дни поста под запрет также попадает рыба.

Рождественский пост 2020-2021: питание по дням

Меню и рецепты питания на Рождественский пост
Меню и рецепты питания на Рождественский пост
Фото: Depositphotos

Понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение и пища без растительного масла, под запретом рыба и вино.

Вторник, четверг, суббота, воскресенье до 19 декабря – можно есть пищу с растительным маслом, рыбу, вино.

В период с 20 декабря по 1 января в будние дни – разрешена пища с растительным маслом, а рыбу и вино употреблять нельзя.

Со 2 по 5 января пост усиливается – нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

6 января в Сочельник – важно соблюдать строгий пост до первой звезды, а затем можно есть кутью.

Правила соблюдения Рождественского поста

Рождественский пост
Рождественский пост
Фото: Depositphotos

Рождественский пост означает не только ограничение в питании, но и определенный внутренний настрой, а также духовное очищение.

Пост должен быть связан с очищением от грехов, молитвой, покаянием, прощением обид, воздержанием от искушений и пороков, а также отказом от увеселительных и зрелищных мероприятий.

Верующие в период поста не должны есть запрещенные продукты. Они молятся и очищаются от грехов, чтобы с чистым сердцем, душой и телом подготовиться к празднованию Рождества Христова.

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