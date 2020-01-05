Рождество 2020: действенные ритуалы и обряды праздника

Считается, что во время Рождества ангелы спускаются с небес и желания исполняются

Рождество Христово 2020 - обряды, ритуалы, заговоры Фото: Pexels

7 января отмечают Рождество Христово. Ночь накануне праздника – очень сильный энергетический период, когда можно делать ритуалы и обряды для исполнения желаний.

Смотрите видео, сколько украинцы тратят на Рождество:

Считается, что во время Рождества ангелы спускаются с небес и смотрят, как живут люди, и именно поэтому обряды на Рождество Христово – одни из самых действенных.

Рождество: простой ритуал на желание

Самый простой способ — загадать желание на Рождество перед тем, как ложиться спать. После этого желательно ни с кем не разговаривать до утра и сосредоточиться на своей мечте, тогда ангелы исполнят ее. Также принято вечером в Рождество писать список желаний. Его размещают на подоконнике перед сном. Считается, что ангелы читают такие списки.

Также, считается, что этой ночью открывается небо. Можно выйти на улицу в три часа ночи и, глядя в небо, просить о помощи, исцелении и исполнении желаний. Как вариант – выйдите в рождественскую ночь на улицу, найдите темный закоулок, вслушайтесь в звуки ночи, всмотритесь в ночное небо, мысленно станьте единым целым со Вселенной, при этом удерживая в сознании конкретное желание или цели, поставленные на будущий год. Прикройте глаза ладонью и по пунктам скажите, что именно вы хотите приобрести, а от чего избавиться.

А днем 7 января зажигают свечу возле иконы Спасителя и молятся об исполнении желания.

Рождество: ритуал на желание с ангелом

В ночь на 7 января нарисуйте ангела, вырежьте его из бумаги. Загадайте желание и нарисуйте ангелу один глаз. Это очень важно. Фигурку ангела спрячьте. Второй глаз вы дорисуете ангелу, когда увидите и почувствуете, что ваше желание исполняется.

Рождество: обряд для здоровья

7 января можно провести обряд для здоровья. С утра, как только проснетесь, идите в ванную и три раза читайте заговор: Спаситель родился, свет миру объявился. Спасусь и я (имя) через Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Сразу после этого следует умыться.

Рождество: обряд для счастья

В три часа ночи с 7-го на 8-е января выйдите на улицу, поднимите руки к небу и скажите:

"Отворись, небо святое,

Даруй мне счастие золотое.

Сколько, небо, на тебе, звезд,

Столько б мне (имя) иметь счастливых слез.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Обряд на деньги в ночь на Рождество

Вам понадобятся:

ароматическое масло для ванны (бергамот, розмарин, гвоздика, апельсин);

3 монеты разного достоинства;

3 зеленые свечи.

В ночь перед Рождеством расставьте свечи в ванной комнате, зажгите их и только после этого выключите освещение. На дно ванны положите 3 монеты так, чтобы они попадали под струю воды, откройте кран и начинайте наполнять ванну.

Капните несколько капель масла в воду и при этом произнесите 3 раза вслух следующие слова:

"Течет река издалека, из края золотого к морю самоцветному. Как нет ей конца, так не будет конца и богатству моему. Да будет так!"

Затем заберитесь в ванну, поплескайтесь вдоволь, расслабьтесь и представьте, каким богатым будет этот год, и как именно и на что будете тратить деньги. После этого окунитесь 3 раза с головой под воду и выходите из ванны. Свечи оставьте догореть, а монетки высушите и спрячьте в потайной кармашек своего кошелька.

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать 7 января.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.