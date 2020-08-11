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Рождество Николая Чудотворца-2020: открытки, поздравления, приметы и главные запреты 11 августа

Сегодня, 11:20

В день Рождества святого Николая Угодника-2020 не забудьте поздравить именинников с днем ангела

Сегодня, 11 августа, православные празднуют Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, который также известен как Николай Угодник. Это один из наиболее почитаемых, добрых и любимых в народе святых.

С Рождеством святого Николая Чудотворца: картинки, поздравления, стихи и открытки
С Рождеством святого Николая Чудотворца: картинки, поздравления, стихи и открытки
Фото: pexels

О главных приметах, традициях и запретах этого дня читайте в нашей статье. Также не забудьте поздравить с днем ангела всех знакомых Николаев. Сегодня.Lifestyle подготовил для именинников эффектные картинки, открытки, стихи и пожелания в День Рождества святого Николая Угодника.

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Святой Николай жил в ІІІ-ІV веке в Ликии. Он прославился многими добродетелями. В христианстве он почитается как чудотворец и считается покровителем детей, влюбленных пар, путешественников, солдат, купцов, торговцев. Именно он стал прообразом доброго Деда Мороза и Санта-Клауса.

Кроме Рождества Николая Чудотворца, 11 августа, святого Угодника также чествуют в день Весеннего Николая, 22 мая. И, конечно же, в самый любимый детьми и взрослыми День святого Николая, 19 декабря.

Что можно, а что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца: традиции и запреты

  • В этот день принято ходить в церковь на молебны в память Николая Угодника.
  • На этот праздник люди молятся святому Николаю Чудотворцу и обращаются с самыми разными просьбами.
  • Особых запретов в этот день нет, однако в День святого Николая нельзя пребывать в унынии и печали.
  • Также в день самого добросердечного святого нельзя никому желать зла, завидовать, ссориться, сквернословить.

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Приметы на Рождество Николая Угодника 11 августа

Рождество Святителя Николая Чудотворца напоминало людям о приближении осени. По утрам в этот день бывают туманы, которые обещают хороший урожай ячменя и овса. Если день теплый и погожий – осень также будет теплой и сухой. А если снова зазеленел овес, то осенью будут обильные дожди.

Картинки, открытки, поздравления в стихах и прозе с именинами в Рождество святого Николая Угодника

Имя Николай означает "победитель народов". Мужчина, носящий это имя – человек трудолюбивый, общительный, дружелюбный и при этом очень влюбчивый.

Рождество Николая Чудотворца: открытки, картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
Рождество Николая Чудотворца: открытки, картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
Рождество Николая Чудотворца: открытки, картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
Рождество Николая Чудотворца: открытки, картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
Рождество Николая Чудотворца: открытки, картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
Рождество Николая Чудотворца: открытки, картинки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
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День ангела Николая: позитивные пожелания

***

Дорогой наш Николай,
Бед и трудностей не знай
И живи на позитиве
В этом неспокойном мире.
Цени то, что не купить,
Жизнь не прекращай любить.
Больше встреч тебе с друзьями
Меньше ссор и склок с врагами,
Больше женского вниманья
И всеобщего признанья.

Красивые пожелания в День ангела Николаю в прозе

***

Дорогой Николай, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Пожелать хочу гордо и смело идти по жизни, стремиться к мечтам и целям, постигать успех и большую удачу, верить в себя и искренне любить, беречь свое счастье и не терять надежды на лучшее.

Короткое смс поздравление с именинами Николаю

***

Коля, Коля, Николай,
Поздравленья принимай!
Пожелаю я удачи
И терпения на сдачу.

Пусть к тебе придет здоровье,
Радость и богатство.
Пусть любовь свою найдешь ты,
И не знай злорадства!

Лучшие поздравления в День ангела Николаю в прозе

***

Коленька, поздравляем тебя и желаем счастья, друзей, надежных и верных, крепкого здоровья и теплого огня в семейном очаге. Пусть твои добросовестность и обязательность помогут взять все рубежи, а твои качества настоящего мужчины — не знать поражений!

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