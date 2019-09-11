Рождество Пресвятой Богородицы 2019: дата, история, традиции

Узнайте, когда будет Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году и что означает праздник

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября Фото: Pixabay

В сентябре православный мир отмечает значимый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Что это за день, какая у него история и традиции, читайте в нашей статье.

Смотрите видео: в Одесской области решили бороться с преступностью иконой на дроне:





Читайте также: Церковные праздники и посты в сентябре 2019 по дням

Значение праздника

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – это великий двунадесятый праздник, посвященный рождению Девы Марии, будущей Матери Иисуса Христа. Согласно церковным учениям, это событие имеет важнейшее значение для всех людей, поскольку именно Богоматерь подарила человечеству Спасителя.

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: когда празднуем

Этот праздник является непереходящим, поэтому ежегодно День Рождения Богородицы отмечается 21 сентября. В 2019 году он приходится на субботу, выходной день.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

О Рождении Девы Марии сохранилось немного сведений, даже год не является точным. Известно, что это событие было признано в статусе праздника в VI веке.

Дева Мария родилась в годы правления Ирода Великого в одном из пригородов Иерусалима, в семье праведных Иоакима и Анны. Семейная пара долго не имела детей. В те времена это считалось тяжким несчастьем и Божиим наказанием, а потому супруги сильно скорбели и молились о даровании им потомства.

Однажды в один из больших праздников Иоаким отправился в Иерусалим с пожертвованиями для Бога, но первосвященник отказался принимать их у мужчины, который не оставил своего потомства Израилю. От позора Иоаким ушел в пустыню, где провел 40 дней в строгом посте и молитве. А праведная Анна, узнав об этом, также усердно молилась дома.

И вдруг супругам явился ангел Божий и возвестил о скором рождении девочки, которую нарекут Марией, и через которую благословится весь род людской. Благая весть оказалась правдой, и после встречи супругов Иоакима и Анны в Иерусалиме произошло зачатие благословенного ребенка.

8 сентября (21 сентября по григорианскому календарю) Анна родила дочку, которую назвали Марией. Из благодарности Богу супруги пообещали отдать ребенка в Храм Господень, что и было исполнено по достижении Марией 3-летнего возраста в день введения во храм Пресвятой Богородицы.

Народные традиции в праздник Рождества Богородицы

У восточных славян были тесно связаны церковные и народные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы.

В эту пору заканчивались летние полевые работы и начинались осенние приготовления. Крестьяне собирали лук и прятали на зиму пчелиные улья. Люди благодарили Богородицу, Заступницу и Небесную покровительницу за собранный урожай, а также просили помощи на следующий год.

На Руси праздник Рождества Божией Матери назывался "Малая Пречистая" или Аспосов день. В этот период люди встречали осень, устраивали празднества, ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол.

Напомним, ранее мы писали об истории и значении Донской иконы Божьей Матери.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram