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Рождество Пресвятой Богородицы-2020: дата, история, значение и традиции

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Узнайте, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы в 2020 году и каково значение праздника

В сентябре помимо Усекновения главы Иоанна Предтечи православный мир отмечает еще один значимый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Что это за день, какова его история и традиции, читайте в нашей статье.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Фото: Pexels

Полное название праздника – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это великий двунадесятый праздник, посвященный рождению Девы Марии, будущей Матери Иисуса Христа. По церковным учениям, это очень важное событие для всех людей, поскольку именно Богоматерь подарила человечеству Спасителя.

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: дата праздника

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы является непереходящим и ежегодно отмечается в один и тот же день – 21 сентября. В 2020 году он выпадает на понедельник, самое начало рабочей недели.

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Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

О Рождении Девы Марии до нашего времени сохранилось не так уж много сведений, даже год Ее рождения не является точным. Известно, что это событие получило статус праздника в VI веке.

Дева Мария родилась в годы правления Ирода Великого в одном из пригородов Иерусалима, в семье праведных Иоакима и Анны, которые долго не имели детей. В те времена это считалось тяжким бременем и Божиим наказанием, а потому пара молилась о даровании им потомства.

В один из больших праздников Иоаким отправился в Иерусалим с пожертвованиями для Бога, но первосвященник отказался принимать их у мужчины, который не оставил своего потомства Израилю. От позора Иоаким ушел в пустыню, где провел 40 дней в строгом посте и молитве. Праведная Анна также усердно молилась дома.

Однажды супругам явился ангел Божий и возвестил благую весть о скором рождении девочки, которую нарекут Марией, и через которую благословится весь род людской. После встречи супругов Иоакима и Анны в Иерусалиме произошло зачатие благословенного ребенка.

8 сентября (21 сентября по григорианскому календарю) родилась девочка, которую назвали Марией. Из благодарности Богу супруги пообещали отдать ребенка в Храм Господень и исполнили свой обет по достижении Марией 3-летнего возраста в день введения во храм Пресвятой Богородицы.

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Народные традиции в праздник Рождества Богородицы

У восточных славян церковные и народные традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы тесно связаны между собой.

Как раз в этот период завершались летние полевые работы и начиналась подготовка к зиме. Крестьяне собирали лук и прятали на зиму пчелиные улья. Люди благодарили Богородицу, Заступницу и Небесную покровительницу за собранный урожай, а также просили помощи на следующий год.

На Руси праздник Рождества Божией Матери назывался "Малая Пречистая". В эту пору люди встречали осень, устраивали празднества, ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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