Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Не забудьте поздравить со святым Рождеством Пресвятой Богородицы родных и близких

С Рождеством Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

21 сентября все православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот радостный день миру явилась святая Дева Мария, будущая Богоматерь, подарившая человечеству Спасителя. Не забудьте поздравить с этим замечательным праздником своих родных, близких, друзей и знакомых. А мы подготовили для вас красивые и душевные поздравления с Рождеством Богородицы в прозе, стихах и смс.

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Рождество Пресвятой Богородицы: добрые поздравления в стихах

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С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Чистой верой душа пусть наполнится.

Я желаю любви и терпения,

Пусть уходят подальше сомнения,



Пусть сияет вам счастье прекрасное,

Обойдут вас печали, ненастия,

Пусть согреет вас солнце лучистое,

И здоровыми будут все близкие.

Красивые картинки с Рождеством Богородицы Фото: Pixabay

Радостные поздравления с Рождеством Богородицы своими словами

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Поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот замечательный праздник я желаю вам мира, добра, процветания, удачи, радости, любви, счастья, взаимопонимания и душевного спокойствия. Пусть Пресвятая Богородица помогает вам своими молитвами.

Красивые поздравления со светлым Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах

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С Рождеством Пресвятой Богородицы

От души поздравляю тебя!

Я желаю здоровье и силы,

У пусть счастлива будет семья,



Сохранит пусть Царица Небесная

От беды, от несчастий, от ссор.

Пусть наполнится светом гармонии

Твой счастливый и радостный дом.

Лучшие поздравления с праздником Рождества Пресвятой Богородицы в стихах

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В Рождество Пресвятой Богородицы

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда бережет вас Мария,

И спасает в невзгодах не раз,



Пусть укроет от боли и горестей

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу и сердце, и дом.

Открытки и стихи в праздник Рождества Пресвятой Богородицы Фото: Pixabay

Душевные пожелания в день Рождества Пресвятой Богородицы в прозе

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От всей души поздравляю вас с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от бед и несчастий, пусть дарит радость и благополучие, пусть наставляет на путь истинный, пусть помогает принимать правильные решения, преодолевать трудности и пусть наполняет ваше сердце светом, любовью и милосердием!

Смс поздравления с Рождества Пресвятой Богородицы

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С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.



Пусть хранит тебя Божия Матерь,

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

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