Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и смс
Не забудьте поздравить со святым Рождеством Пресвятой Богородицы родных и близких
21 сентября все православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот радостный день миру явилась святая Дева Мария, будущая Богоматерь, подарившая человечеству Спасителя. Не забудьте поздравить с этим замечательным праздником своих родных, близких, друзей и знакомых. А мы подготовили для вас красивые и душевные поздравления с Рождеством Богородицы в прозе, стихах и смс.
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Рождество Пресвятой Богородицы: добрые поздравления в стихах
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Чистой верой душа пусть наполнится.
Я желаю любви и терпения,
Пусть уходят подальше сомнения,
Пусть сияет вам счастье прекрасное,
Обойдут вас печали, ненастия,
Пусть согреет вас солнце лучистое,
И здоровыми будут все близкие.
Радостные поздравления с Рождеством Богородицы своими словами
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Поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот замечательный праздник я желаю вам мира, добра, процветания, удачи, радости, любви, счастья, взаимопонимания и душевного спокойствия. Пусть Пресвятая Богородица помогает вам своими молитвами.
Красивые поздравления со светлым Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах
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С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю тебя!
Я желаю здоровье и силы,
У пусть счастлива будет семья,
Сохранит пусть Царица Небесная
От беды, от несчастий, от ссор.
Пусть наполнится светом гармонии
Твой счастливый и радостный дом.
Лучшие поздравления с праздником Рождества Пресвятой Богородицы в стихах
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В Рождество Пресвятой Богородицы
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда бережет вас Мария,
И спасает в невзгодах не раз,
Пусть укроет от боли и горестей
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.
Душевные пожелания в день Рождества Пресвятой Богородицы в прозе
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От всей души поздравляю вас с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от бед и несчастий, пусть дарит радость и благополучие, пусть наставляет на путь истинный, пусть помогает принимать правильные решения, преодолевать трудности и пусть наполняет ваше сердце светом, любовью и милосердием!
Смс поздравления с Рождества Пресвятой Богородицы
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С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
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