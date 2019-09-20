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Рождество Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе, стихах и смс

Не забудьте поздравить со святым Рождеством Пресвятой Богородицы родных и близких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
С Рождеством Пресвятой Богородицы
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

21 сентября все православные отмечают великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот радостный день миру явилась святая Дева Мария, будущая Богоматерь, подарившая человечеству Спасителя. Не забудьте поздравить с этим замечательным праздником своих родных, близких, друзей и знакомых. А мы подготовили для вас красивые и душевные поздравления с Рождеством Богородицы в прозе, стихах и смс.

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Рождество Пресвятой Богородицы: добрые поздравления в стихах

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Чистой верой душа пусть наполнится.
Я желаю любви и терпения,
Пусть уходят подальше сомнения,

Пусть сияет вам счастье прекрасное,
Обойдут вас печали, ненастия,
Пусть согреет вас солнце лучистое,
И здоровыми будут все близкие.

Красивые картинки с Рождеством Богородицы
Красивые картинки с Рождеством Богородицы
Фото: Pixabay
 

Радостные поздравления с Рождеством Богородицы  своими словами

***

Поздравляю вас с великим праздником – Рождеством Пресвятой Богородицы, подарившей миру Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот замечательный праздник я желаю вам мира, добра, процветания, удачи, радости, любви, счастья, взаимопонимания и душевного спокойствия. Пусть Пресвятая Богородица помогает вам своими молитвами.

Красивые поздравления со светлым Рождеством Пресвятой Богородицы  в стихах

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю тебя!
Я желаю здоровье и силы,
У пусть счастлива будет семья,

Сохранит пусть Царица Небесная
От беды, от несчастий, от ссор.
Пусть наполнится светом гармонии
Твой счастливый и радостный дом.

Лучшие поздравления с праздником Рождества Пресвятой Богородицы  в стихах

***

В Рождество Пресвятой Богородицы
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда бережет вас Мария,
И спасает в невзгодах не раз,

Пусть укроет от боли и горестей
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.

Открытки и стихи в праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Открытки и стихи в праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Фото: Pixabay

Душевные пожелания в день Рождества Пресвятой Богородицы в прозе

***

От всей души поздравляю вас с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от бед и несчастий, пусть дарит радость и благополучие, пусть наставляет на путь истинный, пусть помогает принимать правильные решения, преодолевать трудности и пусть наполняет ваше сердце светом, любовью и милосердием!

Смс поздравления с Рождества Пресвятой Богородицы

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!

Ранее мы рассказывали о приметах и традициях в праздник Воздвижения Креста Господня.

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