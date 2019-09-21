Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, стихах и открытках
В праздник Рождества Пресвятой Богородицы отправляйте лучшие поздравления и открытки родным и близким
Сегодня, 21 сентября, весь православный мир отмечает великий праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот осенний день появилась на свет будущая Матерь Божья, святая Дева Мария, подарившая человечеству Спасителя.
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Мы подготовили красивые, милые, добрые и радостные поздравления с Рождеством Богородицы в картинках, открытках, стихах и смс. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: милое поздравление
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В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца ваши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к вам сойдет,
Вера грешные души спасет.
Короткое смс поздравление с праздником Рождества Пресвятой Богородицы
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К Богородице Деве Марии
Обращаем молитвы свои мы,
Просим чтоб, доброта ее, сила
Сберегла нас, спасла и простила.
Лучшее поздравление в День Рождества Пресвятой Богородицы
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Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 2019: добрые пожелания
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С Рождеством Богородицы мы поздравляем,
Искренне, от души вам желаем:
В жизни только добра, теплоты,
Чистой, искренней, светлой любви.
Напомним, ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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