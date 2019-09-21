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Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, стихах и открытках

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы отправляйте лучшие поздравления и открытки родным и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Поздравления с Рождеством Богородицы
Поздравления с Рождеством Богородицы
Фото: Pixabay

Сегодня, 21 сентября, весь православный мир отмечает великий праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот осенний день появилась на свет будущая Матерь Божья, святая Дева Мария, подарившая человечеству Спасителя.

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Мы подготовили красивые, милые, добрые и радостные поздравления с Рождеством Богородицы в картинках, открытках, стихах и смс. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.

Поздравления в картинках и стихах
Поздравления в картинках и стихах
Фото: bonnycards

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: милое поздравление

***

В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца ваши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к вам сойдет,
Вера грешные души спасет.

Поздравления в картинках, стихах и смс
Поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

***

К Богородице Деве Марии
Обращаем молитвы свои мы,
Просим чтоб, доброта ее, сила
Сберегла нас, спасла и простила.

Поздравительные открытки и стихи
Поздравительные открытки и стихи
Фото: bonnycards

Лучшее поздравление в День Рождества Пресвятой Богородицы

***

Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

Красивые открытки в праздник
Красивые открытки в праздник
Фото: bonnycards

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 2019: добрые пожелания

***

С Рождеством Богородицы мы поздравляем,
Искренне, от души вам желаем:
В жизни только добра, теплоты,
Чистой, искренней, светлой любви.

Напомним, ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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