Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, стихах и открытках

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы отправляйте лучшие поздравления и открытки родным и близким

Поздравления с Рождеством Богородицы Фото: Pixabay

Сегодня, 21 сентября, весь православный мир отмечает великий праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот осенний день появилась на свет будущая Матерь Божья, святая Дева Мария, подарившая человечеству Спасителя.

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Мы подготовили красивые, милые, добрые и радостные поздравления с Рождеством Богородицы в картинках, открытках, стихах и смс. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.

Поздравления в картинках и стихах Фото: bonnycards

Рождество Пресвятой Богородицы 2019: милое поздравление

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В Рождество Пресвятой Богородицы

Пусть сердца ваши счастьем наполнятся,

Пусть с небес благодать к вам сойдет,

Вера грешные души спасет.

Поздравления в картинках, стихах и смс Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

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К Богородице Деве Марии

Обращаем молитвы свои мы,

Просим чтоб, доброта ее, сила

Сберегла нас, спасла и простила.

Поздравительные открытки и стихи Фото: bonnycards

Лучшее поздравление в День Рождества Пресвятой Богородицы

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Храни тебя Господь от всякого ненастья,

От злого языка, от боли, от недуга,

От умного врага, от мелочного друга,

И дай тебе Господь, коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

Красивые открытки в праздник Фото: bonnycards

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 2019: добрые пожелания

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С Рождеством Богородицы мы поздравляем,

Искренне, от души вам желаем:

В жизни только добра, теплоты,

Чистой, искренней, светлой любви.

Напомним, ранее мы писали, что ни в коем случае нельзя делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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