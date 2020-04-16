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С Чистым четвергом: яркие открытки и душевные поздравления

Оригинальные открытки и красивые поздравления с Чистым четвергом 2020 для родных, друзей и близких

Ольга Козачок
Сегодня, 05:00

Сегодня, 16 апреля, ровно за три дня до светлой Пасхи наступил Чистый четверг. В этот день принято очищать дом, тело и душу, чтобы каждая вещь в доме радовалась предстоящему празднику. Также после уборки и купания принято печь паски и готовить угощения на праздничный стол. А еще не забудьте поздравить в Чистый четверг своих любимых друзей, родных и близких людей.

Поздравительные открытки и красивые картинки в Чистый четверг
Поздравительные открытки и красивые картинки в Чистый четверг
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили красивые открытки и добрые поздравления с Чистым четвергом, которые вы можете отправить своим близким, друзьям, подружкам, коллегам и знакомым. Поднимите им настроение и пожелайте здоровья, благополучия, веры, чистоты помыслов и души в этот день!

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Чистый четверг: поздравления в стихах

***

От болезни и печали
Пусть очистится Ваш дом.
Вас сердечно поздравляю
С добрым Чистым четвергом!

Пусть обходят стороной
Грусти, ссоры – все долой.
Только радость и веселье
Вас закружат каруселью!

Вера, мир и доброта
Не оставят никогда.
Долгих лет, в душе покоя,
Будьте счастливы, здоровы!

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С Чистым четвергом: поздравление своими словами

***

Сегодня наступил Чистый четверг, и я поздравляю вас с этим праздником! Желаю очищения и обновления. Пусть вместе с омовением вас покинут все невзгоды и неприятности, обиды и разочарования, печаль и недуги. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, умиротворения, спокойствия и веры в самое лучшее!

Открытки и картинки: Чистый четверг
Фото: bonnycards
Открытки и картинки: Чистый четверг
Фото: bonnycards
Открытки и картинки: Чистый четверг
Фото: bonnycards
Открытки и картинки: Чистый четверг
Фото: bonnycards
Открытки и картинки: Чистый четверг
Фото: bonnycards
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С Чистым четвергом: открытки и добрые пожелания

***

В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас ангел светлый,
С Четвергом вас, с днем приветным!

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С Чистым четвергом: поздравления в прозе

***

В Чистый четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.

Красивые поздравления с Чистым четвергом в смс

***

С самым Чистым четвергом!
Чисто будет пусть кругом.
Традиций вы не нарушайте –
Дома и души очищайте,
Дарите всем тепло и ласку.
Уже спешит Святая Пасха.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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