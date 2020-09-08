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С днем ангела Натальи: яркие открытки, картинки и добрые поздравления

Сегодня, 10:58

В День ангела Натальи-2020 отправляйте красивые открытки именинницам с поздравлениями в стихах и прозе

Сегодня, 8 сентября, свой день ангела отмечает Наталья в честь святой мученицы Наталии Никомидийской. Пусть все ваши родные и знакомые Наташи, Наташеньки, Наталии, Наты и Натали обязательно получат яркие поздравления с именинами.

Сегодня.Lifestyle подготовили красивые, милые и прикольные поздравления с именинами для Натальи в картинках, открытках, стихах и прозе.

С днем ангела Натальи: поздравительные открытки и стихи
С днем ангела Натальи: поздравительные открытки и стихи
Фото: Pexels

Имя Наталья в переводе с латинского означает "близкая" или "родная". Девушки с таким именем часто могут быть вспыльчивыми и прямолинейными. При этом они целеустремленные и всегда знают, чего хотят в жизни. За это их ценят и уважают окружающие.

Лучшие поздравления с именинами Натальям в стихах

***

Сегодня поздравить Наталью хотим.
Пусть каждый твой день будет неповторим.
Пусть будет здоровье, удача, уют,
Пусть в сердце твоем птицы счастья поют.

Желаем хороших друзей, настроения,
Для творческих планов тебе вдохновения.
Пусть ярким и светлым будет твой путь,
А главное, очень счастливою будь!

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Именины Натальи: эффектное поздравление в стихах

***

Наташа, я тебе желаю
Успеха и добра без края,
Заботы от родных и близких,
И быть у счастья первой в списке!

Пусть будет в мире уголочек,
Где ждут тебя и любят очень,
И станет жизнь, как в лучшей сказке,
Веселой, яркой и прекрасной!

День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
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Доброе поздравление с днем ангела Наталье в прозе

***

Милая Наташа, в твой день ангела хочу пожелать всего доброго и самого хорошего, что связано с твоим именем. Наталья – значит "рождественская", так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит огонек счастья.

Позитивное поздравление с именинами Наташе в стихах

***

Тебе желаю, Натали,
Побольше пламенной любви.
Жить в радости, а не в заботе,
Успеха в жизни и работе!
Счастливых лет, счастливых дней,
По пустякам грустить не смей.
С открытым сердцем, чистым взглядом –
Всегда удача будет рядом.
Друзей веселых и подруг.
И только лучшего вокруг!

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Прикольное поздравление с именинами для Натальи

***

О Наташе слов немало
Человечество сказало,
Что она неповторима
И всегда неотразима.

От ее прелестных чар
У мужчин в сердцах пожар.
Ее дети обожают,
А коллеги уважают.

Пусть все в жизни удается,
Сердце радостно смеется.
Муж лелеет и гордится,
На нее не наглядится.

Будут верные друзья,
Ведь без них никак нельзя.
Пожелаю я Наташе,
Чтобы дом был полной чашей.

Именины Натальи: поздравления своими словами

***

Натали, желаю тебе всегда быть счастливым человеком и наполнять свою жизнь позитивом и новыми успехами! Пускай удача будет сопровождать тебя во всех твоих начинаниях и делах! Желаю с каждым днем только хорошеть и нести в этот мир свою неповторимую красоту!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

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