С днем ангела Натальи: яркие открытки, картинки и добрые поздравления

В День ангела Натальи-2020 отправляйте красивые открытки именинницам с поздравлениями в стихах и прозе

Сегодня, 8 сентября, свой день ангела отмечает Наталья в честь святой мученицы Наталии Никомидийской. Пусть все ваши родные и знакомые Наташи, Наташеньки, Наталии, Наты и Натали обязательно получат яркие поздравления с именинами.

Сегодня.Lifestyle подготовили красивые, милые и прикольные поздравления с именинами для Натальи в картинках, открытках, стихах и прозе.

С днем ангела Натальи: поздравительные открытки и стихи Фото: Pexels

Имя Наталья в переводе с латинского означает "близкая" или "родная". Девушки с таким именем часто могут быть вспыльчивыми и прямолинейными. При этом они целеустремленные и всегда знают, чего хотят в жизни. За это их ценят и уважают окружающие.

Лучшие поздравления с именинами Натальям в стихах

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Сегодня поздравить Наталью хотим.

Пусть каждый твой день будет неповторим.

Пусть будет здоровье, удача, уют,

Пусть в сердце твоем птицы счастья поют.



Желаем хороших друзей, настроения,

Для творческих планов тебе вдохновения.

Пусть ярким и светлым будет твой путь,

А главное, очень счастливою будь!

Именины Натальи: эффектное поздравление в стихах

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Наташа, я тебе желаю

Успеха и добра без края,

Заботы от родных и близких,

И быть у счастья первой в списке!



Пусть будет в мире уголочек,

Где ждут тебя и любят очень,

И станет жизнь, как в лучшей сказке,

Веселой, яркой и прекрасной!

День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Натальи: красивые открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards 1/5

Доброе поздравление с днем ангела Наталье в прозе

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Милая Наташа, в твой день ангела хочу пожелать всего доброго и самого хорошего, что связано с твоим именем. Наталья – значит "рождественская", так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит огонек счастья.

Позитивное поздравление с именинами Наташе в стихах

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Тебе желаю, Натали,

Побольше пламенной любви.

Жить в радости, а не в заботе,

Успеха в жизни и работе!

Счастливых лет, счастливых дней,

По пустякам грустить не смей.

С открытым сердцем, чистым взглядом –

Всегда удача будет рядом.

Друзей веселых и подруг.

И только лучшего вокруг!

Прикольное поздравление с именинами для Натальи

***

О Наташе слов немало

Человечество сказало,

Что она неповторима

И всегда неотразима.



От ее прелестных чар

У мужчин в сердцах пожар.

Ее дети обожают,

А коллеги уважают.



Пусть все в жизни удается,

Сердце радостно смеется.

Муж лелеет и гордится,

На нее не наглядится.



Будут верные друзья,

Ведь без них никак нельзя.

Пожелаю я Наташе,

Чтобы дом был полной чашей.

Именины Натальи: поздравления своими словами

***

Натали, желаю тебе всегда быть счастливым человеком и наполнять свою жизнь позитивом и новыми успехами! Пускай удача будет сопровождать тебя во всех твоих начинаниях и делах! Желаю с каждым днем только хорошеть и нести в этот мир свою неповторимую красоту!

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