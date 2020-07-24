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С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

Сегодня, 08:03

В День ангела Ольги и Елены-2020 отправляйте лучшие поздравления с именинами в открытках, стихах и прозе

Сегодня, 24 июля, все Ольги, Оленьки, Олюшки, а также Елены, Леночки, Аленушки и Ленуси отмечают свой День ангела в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство. А значит, это повод адресовать именинницам самые теплые красивые и радостные поздравления с Днем ангела Ольги и Елены.

С днем ангела: эффектные открытки и поздравления
С днем ангела: эффектные открытки и поздравления
Фото: pexels

С именинами Ольги и Елены

ИмяОльга происходит от скандинавского имени Хельга и в переводе означает "великая", "святая".

Елена имеет греческое происхождение и переводится как "избранная", "светлая".

В день ангела Ольги и Елены не забудьте поздравить именинниц с праздником и отправить им яркие открытки и наилучшие пожелания.

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Радостное поздравление с днем ангела Ольги и Елены в прозе

***

Поздравляю с Днем Ольги и Елены! От всей души желаю крепких сил и неукротимого здоровья, стойкого самообладания и целеустремленности, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и счастья в жизни!

День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления
Фото: bonnycards
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С днем ангела Ольги: эффектные стихи

***

Поздравляю нынче, Оля,
В день прекрасных именин.
Носишь имя славной дамы,
Самой лучшей из княгинь.
Пусть всегда святая Ольга
Будет рядом, за спиной.
В счастья миг и час печали
Будет пусть она с тобой.
Будь успешной и здоровой,
Верь, надейся и люби.
Пусть сбываются желания
И задумки все твои.

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Красивые поздравления Елене с днем ангела в стихах

***

С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

Добрые поздравления с именинами Ольги

***

В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уважение тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда неизменной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!

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Красивые поздравления с именинами Елены в прозе

***

С Днем ангела, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Милые пожелания в День ангела Ольги в прозе

***

С Днем ангела, дорогая Ольга. Желаю, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы ты всегда была здорова, счастлива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Короткие смс поздравления с именинами Елены

***

С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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