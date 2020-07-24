С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

В День ангела Ольги и Елены-2020 отправляйте лучшие поздравления с именинами в открытках, стихах и прозе

Сегодня, 24 июля, все Ольги, Оленьки, Олюшки, а также Елены, Леночки, Аленушки и Ленуси отмечают свой День ангела в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство. А значит, это повод адресовать именинницам самые теплые красивые и радостные поздравления с Днем ангела Ольги и Елены.

С днем ангела: эффектные открытки и поздравления Фото: pexels

С именинами Ольги и Елены

ИмяОльга происходит от скандинавского имени Хельга и в переводе означает "великая", "святая".

Елена имеет греческое происхождение и переводится как "избранная", "светлая".

В день ангела Ольги и Елены не забудьте поздравить именинниц с праздником и отправить им яркие открытки и наилучшие пожелания.

Радостное поздравление с днем ангела Ольги и Елены в прозе

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Поздравляю с Днем Ольги и Елены! От всей души желаю крепких сил и неукротимого здоровья, стойкого самообладания и целеустремленности, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и счастья в жизни!

День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления Фото: bonnycards День ангела Ольги и Елены: открытки, стихи, картинки и поздравления Фото: bonnycards 1/6

С днем ангела Ольги: эффектные стихи

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Поздравляю нынче, Оля,

В день прекрасных именин.

Носишь имя славной дамы,

Самой лучшей из княгинь.

Пусть всегда святая Ольга

Будет рядом, за спиной.

В счастья миг и час печали

Будет пусть она с тобой.

Будь успешной и здоровой,

Верь, надейся и люби.

Пусть сбываются желания

И задумки все твои.

Красивые поздравления Елене с днем ангела в стихах

***

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.



Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

Добрые поздравления с именинами Ольги

***

В имени Ольга – величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уважение тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда неизменной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

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Красивые поздравления с именинами Елены в прозе

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С Днем ангела, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Милые пожелания в День ангела Ольги в прозе

***

С Днем ангела, дорогая Ольга. Желаю, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы ты всегда была здорова, счастлива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Короткие смс поздравления с именинами Елены

***

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:



Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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