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С Днем бухгалтера: яркие открытки, добрые пожелания и прикольные поздравления

Сегодня, 07:12

Сегодня День бухгалтера Украины: принимайте лучшие поздравления и отправляйте эффектные открытки с праздником

Сегодня, 16 июля, наступил профессиональный праздник отечественных счетоводов – День бухгалтера Украины-2020. Обязательно поздравьте всех своих родных, друзей, знакомых и коллег с этим знаменательным праздником.

Яркие открытки и картинки с Днем бухгалтера
Яркие открытки и картинки с Днем бухгалтера
Фото: pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие открытки, душевные стихи и прикольные поздравления с Днем бухгалтера, которые вы можете адресовать всем знакомым бухгалтерам.

Лучшие поздравления и открытки с Днем бухгалтера Украины

***

С Днем бухгалтера! Расчеты,
Цифры, числа – ваш конек.
Непочатый край работы,
Уложиться нужно в срок.

Пусть начальство вас лелеет
За нелегкий, важный труд.
С вами денежки целее.
Бизнесу без вас – капут!

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Короткие поздравления с Днем бухгалтера в прозе

***

Поздравляю вас с Днем бухгалтера и желаю стабильности, надежности и достойной зарплаты в работе, а также радости, тепла и спокойствия в личной жизни!

С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи
Фото: bonnycards
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Прикольные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

***

Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты –
Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,
Про расход и про доход,
В День бухгалтера финансы
Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,
Праздник чтоб не омрачать.
Вам осталось улыбнуться
И спокойно отмечать!

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С Днем бухгалтера: поздравления своими словами

***

Поздравляем с Днем бухгалтера! Пусть жизненный баланс ваших заветных желаний всегда сходится с размером ваших материальных и физических возможностей, сальдо всегда будет положительным, а любовь с каждым днем только прибавляется!

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С Днем бухгалтера: прикольные пожелания в стихах

***

В голове одни расчеты,
Много мыслей набралось,
Ежедневные заботы,
Чтоб в балансе все сошлось.

В день бухгалтера желаю,
Чтоб в ажуре шли дела,
И за все твои старанья
Тебя премия нашла.

Смотрите видео о невероятном перевоплощении бухгалтерши:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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