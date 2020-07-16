С Днем бухгалтера: яркие открытки, добрые пожелания и прикольные поздравления

Сегодня День бухгалтера Украины: принимайте лучшие поздравления и отправляйте эффектные открытки с праздником

Сегодня, 16 июля, наступил профессиональный праздник отечественных счетоводов – День бухгалтера Украины-2020. Обязательно поздравьте всех своих родных, друзей, знакомых и коллег с этим знаменательным праздником.

Яркие открытки и картинки с Днем бухгалтера Фото: pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие открытки, душевные стихи и прикольные поздравления с Днем бухгалтера, которые вы можете адресовать всем знакомым бухгалтерам.

Лучшие поздравления и открытки с Днем бухгалтера Украины

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С Днем бухгалтера! Расчеты,

Цифры, числа – ваш конек.

Непочатый край работы,

Уложиться нужно в срок.



Пусть начальство вас лелеет

За нелегкий, важный труд.

С вами денежки целее.

Бизнесу без вас – капут!

Короткие поздравления с Днем бухгалтера в прозе

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Поздравляю вас с Днем бухгалтера и желаю стабильности, надежности и достойной зарплаты в работе, а также радости, тепла и спокойствия в личной жизни!

С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи Фото: bonnycards С Днем бухгалтера: картинки, открытки, поздравления и стихи Фото: bonnycards 1/5

Прикольные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

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Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты –

Ваша доля нелегка!



Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет.



Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!

С Днем бухгалтера: поздравления своими словами

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Поздравляем с Днем бухгалтера! Пусть жизненный баланс ваших заветных желаний всегда сходится с размером ваших материальных и физических возможностей, сальдо всегда будет положительным, а любовь с каждым днем только прибавляется!

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С Днем бухгалтера: прикольные пожелания в стихах

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В голове одни расчеты,

Много мыслей набралось,

Ежедневные заботы,

Чтоб в балансе все сошлось.



В день бухгалтера желаю,

Чтоб в ажуре шли дела,

И за все твои старанья

Тебя премия нашла.

Смотрите видео о невероятном перевоплощении бухгалтерши:

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