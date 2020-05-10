С Днем матери: поздравления в картинках и стихах

Отправляйте душевные поздравления, эффектные картинки и открытки всем женщинам-мамам

В День матери, который в 2020 году выпадает на воскресенье, 10 мая, обязательно поздравьте маму, а также не забудьте отправить поздравления всем остальным женщинам, которые являются мамами. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас эффектные картинки, красивые стихи и лучшие поздравления для мамы в Мамин день.

С Днем матери: картинки и поздравления Фото: Pexels

С Днем матери: пожелания в стихах короткие

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Любимая и дорогая,

Мамочка моя родная.

Будь здоровою всегда,

Живи долгие года.

Тебя за все благодарю,

Всем сердцем я тебя люблю!

С днем матери: смс поздравление

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Сегодня самый светлый день –

День матерей родных и нежных.

Пусть солнце не закроет тень,

А счастье будет безмятежным!

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Лаконичное поздравление с Днем матери

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Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!

Добрые поздравления с Днем матери в прозе

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Милые и дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей, самой доброй и любимой мамой на свете для своего ребенка. Желаю, чтобы дети радовали вас своими достижениями и успехами. Желаю взаимопонимания в отношениях и искреннего доверия, невероятных чудес в жизни и вечной любви в ваших сердцах.

Прикольное поздравление с Днем матери

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Пусть День матери подарит

Море счастья и добра,

Мира, радости, надежды,

Света, нежности, тепла.



А еще – обычный отдых,

Кроме радостей простых:

Мамой быть совсем непросто

Без зарплат и выходных!

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Искреннее поздравление маме с праздником в стихах

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Мама – нежный лучик солнца,

Мама – свет родном в окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю.

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю!

Эффектное поздравление всем мамам в День матери своими словами

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Милые наши женщины, мамы и бабушки, поздравляем вас с Днем матери! Пусть ваши дети и внуки дают вам повод ими гордиться, доверять им, надеяться и положиться во всем. Пусть их любовь вас хранит, забота согревает, а теплое отношение делает вашу жизнь счастливой и полной.

С Днем матери: добрые пожелания маме от детей

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Поздравляем нашу маму

И хотим ей пожелать

Быть здоровой,

Быть красивой,

Никогда не унывать!

Береги для нас себя,

Очень любим мы тебя!

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