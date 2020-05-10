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С Днем матери: поздравления в картинках и стихах

Отправляйте душевные поздравления, эффектные картинки и открытки всем женщинам-мамам

Ольга Козачок
Сегодня, 13:29

В День матери, который в 2020 году выпадает на воскресенье, 10 мая, обязательно поздравьте маму, а также не забудьте отправить поздравления всем остальным женщинам, которые являются мамами. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас эффектные картинки, красивые стихи и лучшие поздравления для мамы в Мамин день.

С Днем матери: картинки и поздравления
С Днем матери: картинки и поздравления
Фото: Pexels

С Днем матери: пожелания в стихах короткие

***

Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!

С днем матери: смс поздравление

***

Сегодня самый светлый день –
День матерей родных и нежных.
Пусть солнце не закроет тень,
А счастье будет безмятежным!

С Днем матери: картинки и открытки
Фото: bonnycards
С Днем матери: картинки и открытки
Фото: bonnycards
С Днем матери: картинки и открытки
Фото: bonnycards
С Днем матери: картинки и открытки
Фото: bonnycards
С Днем матери: картинки и открытки
Фото: bonnycards
С Днем матери: картинки и открытки
Фото: bonnycards
С Днем матери: картинки и открытки
Фото: bonnycards
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Лаконичное поздравление с Днем матери

***

Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!

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Добрые поздравления с Днем матери в прозе

***

Милые и дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей, самой доброй и любимой мамой на свете для своего ребенка. Желаю, чтобы дети радовали вас своими достижениями и успехами. Желаю взаимопонимания в отношениях и искреннего доверия, невероятных чудес в жизни и вечной любви в ваших сердцах.

Прикольное поздравление с Днем матери

***

Пусть День матери подарит
Море счастья и добра,
Мира, радости, надежды,
Света, нежности, тепла.

А еще – обычный отдых,
Кроме радостей простых:
Мамой быть совсем непросто
Без зарплат и выходных!

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Искреннее поздравление маме с праздником в стихах

***

Мама – нежный лучик солнца,
Мама – свет родном в окне.
Человека нет роднее
И нужнее на Земле!
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю!

Эффектное поздравление всем мамам в День матери своими словами

***

Милые наши женщины, мамы и бабушки, поздравляем вас с Днем матери! Пусть ваши дети и внуки дают вам повод ими гордиться, доверять им, надеяться и положиться во всем. Пусть их любовь вас хранит, забота согревает, а теплое отношение делает вашу жизнь счастливой и полной.

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С Днем матери: добрые пожелания маме от детей

***

Поздравляем нашу маму
И хотим ей пожелать
Быть здоровой,
Быть красивой,
Никогда не унывать!
Береги для нас себя,
Очень любим мы тебя!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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