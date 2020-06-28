С Днем молодежи: лучшие поздравления, открытки, стихи и проза

Отправляйте в День молодежи эффектные открытки, яркие картинки, поздравления и стихи близким и друзьям

Сегодня, 28 июня, в Украине наступил День молодежи-2020. Сегодня.Lifestyle от души поздравляют всех с этим праздником юности и энергии! Мы подготовили для вас красивые пожелания в картинках, открытках, стихах и прозе, которые вы можете адресовать своим друзьям и близким.

С Днем молодежи: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления Фото: pexels

Прикольные поздравления с Днем молодежи в стихах

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Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого все шутки с перцем,

Праздник – полный позитив.

Я желаю перспектив,

Смелых планов и везенья,

Драйва, счастья, настроенья

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же – молодежь!

Лучшие пожелания в День молодежи в прозе

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Поздравляем с Днем молодежи! Желаем огромного счастья каждый день и каждую минуту, радости до небес и яркого настроения, бодрости духа, активности тела, гармонии и мудрости в жизни, успехов в труде, веселья в праздник, чистой и верной любви!

С Днем молодежи Украины: картинки, открытки и пожелания Фото: bonnycards С Днем молодежи Украины: картинки, открытки и пожелания Фото: bonnycards С Днем молодежи Украины: картинки, открытки и пожелания Фото: bonnycards С Днем молодежи Украины: картинки, открытки и пожелания Фото: bonnycards С Днем молодежи Украины: картинки, открытки и пожелания Фото: bonnycards С Днем молодежи Украины: картинки, открытки и пожелания Фото: bonnycards 1/6

Добрые поздравления с Днем молодежи в стихах

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День молодежи – праздник общий,

Ведь все мы молоды душой.

С огнем внутри гораздо проще,

И пусть не снится нам покой.



Желаю жить легко и просто,

И верить в чудо на земле.

День молодежи радость дарит,

И лучик солнца на стекле.

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Короткое поздравление в День молодежи Украины

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Каждый из нас в душе молодой.

У молодежи есть праздник такой.

Стареть и сдаваться никак нам нельзя.

Давайте друг друга поздравим, друзья!

Смс с праздником – с Днем молодежи Украины

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Уже настал День молодежи –

И наша молодость – в сердцах.

Я поздравляю тебя тоже,

Пусть все горит в твоих руках,

Пусть дело спорится любое,

Ведь наше дело молодое:

Дерзать, творить, мечтать, дружить

И ярче всех на свете жить!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Поздравления с Днем молодежи другу своими словами

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Поздравляю тебя с Днем молодежи! Будь активным, ярким, жизнерадостным, целеустремленным и оптимистом. Стремись к своим мечтам, наслаждайся общением, эмоциями и новыми чувствами. Веселись, учись и развивайся. Пусть никогда у тебя не уйдет юношеский вкус жизни.

Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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