С Днем молодежи: лучшие поздравления, открытки, стихи и проза
Отправляйте в День молодежи эффектные открытки, яркие картинки, поздравления и стихи близким и друзьям
Сегодня, 28 июня, в Украине наступил День молодежи-2020. Сегодня.Lifestyle от души поздравляют всех с этим праздником юности и энергии! Мы подготовили для вас красивые пожелания в картинках, открытках, стихах и прозе, которые вы можете адресовать своим друзьям и близким.
Прикольные поздравления с Днем молодежи в стихах
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Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с перцем,
Праздник – полный позитив.
Я желаю перспектив,
Смелых планов и везенья,
Драйва, счастья, настроенья
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же – молодежь!
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Лучшие пожелания в День молодежи в прозе
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Поздравляем с Днем молодежи! Желаем огромного счастья каждый день и каждую минуту, радости до небес и яркого настроения, бодрости духа, активности тела, гармонии и мудрости в жизни, успехов в труде, веселья в праздник, чистой и верной любви!
Добрые поздравления с Днем молодежи в стихах
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День молодежи – праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто,
И верить в чудо на земле.
День молодежи радость дарит,
И лучик солнца на стекле.
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Короткое поздравление в День молодежи Украины
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Каждый из нас в душе молодой.
У молодежи есть праздник такой.
Стареть и сдаваться никак нам нельзя.
Давайте друг друга поздравим, друзья!
Смс с праздником – с Днем молодежи Украины
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Уже настал День молодежи –
И наша молодость – в сердцах.
Я поздравляю тебя тоже,
Пусть все горит в твоих руках,
Пусть дело спорится любое,
Ведь наше дело молодое:
Дерзать, творить, мечтать, дружить
И ярче всех на свете жить!
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
Поздравления с Днем молодежи другу своими словами
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Поздравляю тебя с Днем молодежи! Будь активным, ярким, жизнерадостным, целеустремленным и оптимистом. Стремись к своим мечтам, наслаждайся общением, эмоциями и новыми чувствами. Веселись, учись и развивайся. Пусть никогда у тебя не уйдет юношеский вкус жизни.
Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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