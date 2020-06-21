С Днем отца: красивые и теплые пожелания с праздником

21 июня отмечается День отца

Сегодня, 21 июня, мы празднуем День отца-2020. Не забудьте поздравить самого близкого и родного человека – своего папу. Сегодня.Lifestyle подготовили красивые слова, короткие стихи и теплые поздравления для отца в этот трогательный день.

Ранее мы также писали интересные факты и приметы о Дне летнего солнцестояния, которое в этом году также выпало на 21 июня.

День отца 2020: красивые поздравления для папы

С Днем отца я поздравляю,

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.



Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

Поздравления с Днем отца 2020 Фото: Depositphotos

Не просто быть отцом хорошим,

Но ты смог лучшим, папа, стать.

Хотим во всем быть на тебя похожи,

Как и ты хотим все уметь и знать.

***

Спасибо, мой папа, за то, что ты есть,

За то, что помощник ты мне и судья.

Спасибо за верность, за дружбу и честь,

Спасибо, что сердцем ты веришь в меня.

Красивые поздравления с Днем отца Фото: Depositphotos

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

Читайте также: Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю.

Поздравления с Днем отца-2020 Фото: Depositphotos

Поздравляю с Днем отца!

Пусть мечты исполнятся,

Будет радость без конца,

Жизнь теплом наполнится.



Будет счастлива семья,

И любовь лишь множится,

Пусть поет душа твоя

И пускай все сложится!

Напомним, что сегодня также отмечается День медика. Мы публиковали поздравления с этим праздником в прозе и стихах.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться