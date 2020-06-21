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С Днем отца: красивые и теплые пожелания с праздником

Сегодня, 14:51

21 июня отмечается День отца

Сегодня, 21 июня, мы празднуем День отца-2020. Не забудьте поздравить самого близкого и родного человека – своего папу. Сегодня.Lifestyle подготовили красивые слова, короткие стихи и теплые поздравления для отца в этот трогательный день.

Ранее мы также писали интересные факты и приметы о Дне летнего солнцестояния, которое в этом году также выпало на 21 июня.

День отца 2020: красивые поздравления для папы

С Днем отца я поздравляю,
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.

Поздравления с Днем отца 2020
Поздравления с Днем отца 2020
Фото: Depositphotos

Не просто быть отцом хорошим,
Но ты смог лучшим, папа, стать.
Хотим во всем быть на тебя похожи,
Как и ты хотим все уметь и знать.

***
Спасибо, мой папа, за то, что ты есть,
За то, что помощник ты мне и судья.
Спасибо за верность, за дружбу и честь,
Спасибо, что сердцем ты веришь в меня.

Красивые поздравления с Днем отца
Красивые поздравления с Днем отца
Фото: Depositphotos

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

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Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощении. Я тебя очень люблю и благодарю.

Поздравления с Днем отца-2020
Поздравления с Днем отца-2020
Фото: Depositphotos

Поздравляю с Днем отца!
Пусть мечты исполнятся,
Будет радость без конца,
Жизнь теплом наполнится.

Будет счастлива семья,
И любовь лишь множится,
Пусть поет душа твоя
И пускай все сложится!

Напомним, что сегодня также отмечается День медика. Мы публиковали поздравления с этим праздником в прозе и стихах.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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