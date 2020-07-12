С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки
Отправляйте яркие открытки и добрые поздравления с Днем Петра и Павла – 2020
Сегодня, 12 июля, наступил значимый церковный праздник Петра и Павла-2020. Этот светлый день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу – ближайшим учениками и последователям Иисуса Христа.
Обязательно поздравьте с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные открытки и картинки, лучшие пожелания и стихи, красивые поздравления в День Петра и Павла 12 июля.
Искренние поздравления с Петром и Павлом в прозе
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Примите самое доброе и искреннее поздравление с праздником Петра и Павла. В этот святой день я желаю всем покровительства первоверховных апостолов. Пускай в вашей душе всегда присутствует Божья благодать, а сердце будет открытым для молитвы. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками.
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Лучшие поздравления в день Петра и Павла в стихах
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С днем Петра и Павла поздравляю.
Утром с чистым сердцем помолись.
Я от всей души тебе желаю,
Чтоб вошла Удача в твою жизнь.
Каждый миг пусть радостью наполнится,
Пусть задор всегда в тебе горит,
И пусть все мечты твои исполнятся
И Господь всегда тебя хранит.
Короткое смс поздравление в день Петра и Павла
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С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от печали вам не знать!
Открытки, картинки и поздравления на Петра и Павла – 2020
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С Днем апостолов святых –
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых –
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:
Душевное поздравление с Днем Петра и Павла своими словами
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В светлый день Петра и Павла задумайтесь обо всем том добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.
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