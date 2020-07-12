С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

Отправляйте яркие открытки и добрые поздравления с Днем Петра и Павла – 2020

Сегодня, 12 июля, наступил значимый церковный праздник Петра и Павла-2020. Этот светлый день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу – ближайшим учениками и последователям Иисуса Христа.

Обязательно поздравьте с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные открытки и картинки, лучшие пожелания и стихи, красивые поздравления в День Петра и Павла 12 июля.

С Днем Петра и Павла: открытки, картинки и поздравления Фото: pexels

Искренние поздравления с Петром и Павлом в прозе

***

Примите самое доброе и искреннее поздравление с праздником Петра и Павла. В этот святой день я желаю всем покровительства первоверховных апостолов. Пускай в вашей душе всегда присутствует Божья благодать, а сердце будет открытым для молитвы. Пускай полнится жизнь ваша радостью и добрыми поступками.

Читайте также: Выходные дни и праздники в июле 2020 года в Украине

Лучшие поздравления в день Петра и Павла в стихах

***

С днем Петра и Павла поздравляю.

Утром с чистым сердцем помолись.

Я от всей души тебе желаю,

Чтоб вошла Удача в твою жизнь.



Каждый миг пусть радостью наполнится,

Пусть задор всегда в тебе горит,

И пусть все мечты твои исполнятся

И Господь всегда тебя хранит.

Открытки с праздником Петра и Павла Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла Фото: otkritkiok.ru Открытки с праздником Петра и Павла Фото: otkritkiok.ru 1/5

Короткое смс поздравление в день Петра и Павла

***

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от печали вам не знать!

Открытки, картинки и поздравления на ​​Петра и Павла – 2020

***

С Днем апостолов святых –

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых –

Радости, добра.



Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

Смотрите видео, чем особенный день Петра и Павла:

Душевное поздравление с Днем Петра и Павла своими словами

***

В светлый день Петра и Павла задумайтесь обо всем том добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться