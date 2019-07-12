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С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс

Отправляйте красивые поздравления с днем рождения всем именинникам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить родного и близкого человека с днем рождения? Конечно же, отправить ему самые радостные, теплые, нежные и позитивные поздравления в день рождения!

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С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Красивое поздравление с днем рождения в стихах

***

В твой день рожденья море счастья
Тебе желаю и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме поселится радость,
Мир, понимание, покой.
Пускай родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И счастья на твоем пути.
И пусть всегда, благословляя,
Твой ангел над тобой летит!

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Душевные поздравления с днем рождения в прозе

***

Прими мои искренние поздравления с днем рождения! А пожелать я тебе хочу крепкого здоровья, бессменной удачи, доброго благополучия, отличного настроения, искристой радости, бесконечной любви и умопомрачительного счастья! Пусть в твоем доме навсегда поселятся тепло и уют,  пусть солнечный свет согревает даже в самую суровую погоду, и пусть твои добрые заветные желания всегда исполняются!

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С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Смс поздравление с днем рождения

***

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Поздравления с днем рождения прикольные в стихах

***

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Счастья, радости, успеха,
Мира, света, солнца, смеха!

Любви, удачи, вдохновения
Мечты заветной исполнения,
Прожить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

С днем рождения!
С днем рождения!
Фото: Pixabay

Радостные поздравления с днем рождениясвоими словами

***

Примите мои поздравления с днем рождения! В ваш праздничный день желаю вам самого лучшего, чтобы в жизни было много позитивных эмоций, приятных моментов и ярких событий. Пусть вас окружают только родные и любимые люди. И пусть вам во всем сопутствует успех и везение!

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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