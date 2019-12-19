Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

В День святого Николая отправляйте милые открытки, картинки, поздравления и стихи с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00
Поздравления
Поздравления
Фото: Pexels

Сегодня, 19 декабря, настал долгожданный, радостный и душевный праздник – День святого Николая. Вы уже успели заглянуть под подушку? И наверняка нашли там подарок от доброго святого Николая Чудотворца. А теперь самое время поздравить своих родных, близких, друзей и коллег с этим замечательным сказочным днем, пожелать исполнения самой заветной мечты. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

Читайте также:
Подарки на День святого Николая для детей и взрослых

Красивые поздравления с Днем святого Николая в прозе

***

Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.

Поздравительные картинки в День Николая
Поздравительные картинки в День Николая
Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Днем святого Николая

***

С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Солнца, света и тепла!

Навострите свои ушки –
Загляните под подушку.
Чудотворец Николай
Вам оставил невзначай:

Двести граммов леденцов,
Шоколадное яйцо,
И с открыткою конверт –
От меня большой привет!

Короткие поздравления с Днем святого Николая

***

Я сегодня поздравляю
С Днем Святого Николая!
Добродушный старичок
Пусть подарит сундучок,

Ну а в нем полно успеха,
Радости, улыбок, смеха,
А еще добра, удачи
И здоровья всем в придачу!

С Днем святого Николая – картинки и поздравления
С Днем святого Николая – картинки и поздравления
Фото: Pexels

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

***

Поздравляю с большим христианским и любимым всенародным праздником – Днем святого Николая. Пускай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и несчастий, пусть приносит благополучие и радость, пусть покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет жизнь чудесами!

Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому

***

С Днем святого Николая!
Под подушкой ждет сюрприз,
В этот день я пожелаю,
Чтобы все мечты сбылись!

Счастья, радости, здоровья,
И удачи через край,
Пусть подарит сказку снова
Чудотворец Николай!

Лучшие открытки и картинки в День Николая
Лучшие открытки и картинки в День Николая
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в стихах

***

С днем Святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.

Николай приходит в дом,
Под подушки нам тайком
Он подарки раздает
Тем, кто верит и кто ждет.

Просто взрослыми мы стали,
В чудо верить перестали.
А оно незримо рядом –
Его сердцем видеть надо.

Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!

Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца 2019
Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца 2019
Фото: Pexels

Добрые поздравления с Николаем зимним 2019 своими словами

***

Поздравляю с Днем Николая. Желаю, чтобы в этот праздник в твоем сердце поселилась любовь, а душу согрели добрые мысли. Пусть близкие будут рядом, а любимые никогда не покидают. Пусть в семье все будут здоровы, а в доме сияет очаг благополучия. И пусть в твоей жизни происходят чудеса.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
День ангела Николая 2019: поздравления в прозе, стихах, открытки и картинки 19 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря Выходные дни и праздники в январе 2020 года в Украине День святого Николая: куда пойти с детьми в Киеве
праздники открытки Святой Николай стихи поздравления картинки День святого Николая
Реклама

Новости партнеров

Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:00Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Вчера, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:45Fun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

17 декабряТехно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

17 декабряFun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Новости партнеров

Знаменитый торт
Знаменитый торт "Проще простого" на сковороде
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Пасторма в мультиварке на Новый 2020 год
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Тарзан викинув Корольову в сміттєвий бак
Тарзан викинув Корольову в сміттєвий бак
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...