С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

В День святого Николая отправляйте милые открытки, картинки, поздравления и стихи с праздником

Поздравления Фото: Pexels

Сегодня, 19 декабря, настал долгожданный, радостный и душевный праздник – День святого Николая. Вы уже успели заглянуть под подушку? И наверняка нашли там подарок от доброго святого Николая Чудотворца. А теперь самое время поздравить своих родных, близких, друзей и коллег с этим замечательным сказочным днем, пожелать исполнения самой заветной мечты. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

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Красивые поздравления с Днем святого Николая в прозе

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Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.

Поздравительные картинки в День Николая Фото: Pexels

Прикольные поздравления с Днем святого Николая

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С Днем святого Николая

Я душевно поздравляю!

И желаю вам добра,

Солнца, света и тепла!

Навострите свои ушки –

Загляните под подушку.

Чудотворец Николай

Вам оставил невзначай:

Двести граммов леденцов,

Шоколадное яйцо,

И с открыткою конверт –

От меня большой привет!

Короткие поздравления с Днем святого Николая

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Я сегодня поздравляю

С Днем Святого Николая!

Добродушный старичок

Пусть подарит сундучок,



Ну а в нем полно успеха,

Радости, улыбок, смеха,

А еще добра, удачи

И здоровья всем в придачу!

С Днем святого Николая – картинки и поздравления Фото: Pexels

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

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Поздравляю с большим христианским и любимым всенародным праздником – Днем святого Николая. Пускай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и несчастий, пусть приносит благополучие и радость, пусть покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет жизнь чудесами!

Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому

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С Днем святого Николая!

Под подушкой ждет сюрприз,

В этот день я пожелаю,

Чтобы все мечты сбылись!



Счастья, радости, здоровья,

И удачи через край,

Пусть подарит сказку снова

Чудотворец Николай!

Лучшие открытки и картинки в День Николая Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в стихах

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С днем Святого Николая

Я сегодня поздравляю!

И хоть детство вдаль умчало,

Вера в сказку не пропала.

Николай приходит в дом,

Под подушки нам тайком

Он подарки раздает

Тем, кто верит и кто ждет.

Просто взрослыми мы стали,

В чудо верить перестали.

А оно незримо рядом –

Его сердцем видеть надо.

Доброта, забота, ласка –

Это чудо, будто в сказке,

От святого Николая –

Вам их искренне желаю!

Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца 2019 Фото: Pexels

Добрые поздравления с Николаем зимним 2019 своими словами

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Поздравляю с Днем Николая. Желаю, чтобы в этот праздник в твоем сердце поселилась любовь, а душу согрели добрые мысли. Пусть близкие будут рядом, а любимые никогда не покидают. Пусть в семье все будут здоровы, а в доме сияет очаг благополучия. И пусть в твоей жизни происходят чудеса.

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