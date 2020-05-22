С Днем святого Николая: красивые картинки, открытки и поздравления
В День святого Николы Вешнего отправляйте милые картинки, открытки, поздравления и стихи с праздником
Сегодня, 22 мая, настал еще один добрый праздник в честь святого Николая Чудотворца – Никола Вешний. Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых в народе святых, из Мир Ликийских в Бар.
Поздравьте своих родных, близких и друзей с Днем святого Николая и пожелайте им здоровья, счастья, благополучия, исполнения желаний. А мы подготовили для вас милые, веселые, душевные картинки, стихи и поздравления с Днем святого Николая.
Красивые поздравления с Днем святого Николая в прозе
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Поздравляю с Днем Николая Чудотворца! Желаю жить в счастье, любви, мире, благополучии и достатке. Пусть тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Пусть у тебя не исчезает желание вершить добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлет в жизнь удачу.
Прикольные поздравления с Днем святого Николая
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С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Солнца, света и тепла!
Добрые поздравления с Николаем Вешним 2020 своими словами
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Поздравляю с Днем Николая. Желаю, чтобы в этот праздник в твоем сердце поселилась любовь, а душу согрели добрые мысли. Пусть близкие будут рядом, а любимые никогда не покидают. Пусть в семье все будут здоровы и благополучны. И пусть в твоей жизни происходят чудеса.
Короткие поздравления с Днем Николы Вешнего
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Я сегодня поздравляю
С Днем Святого Николая!
Добродушный старичок
Пусть подарит сундучок,
Ну а в нем полно успеха,
Радости, улыбок, смеха,
А еще добра, удачи
И здоровья всем в придачу!
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Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе
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Поздравляю с добрым христианским праздником – Днем святого Николая. Пускай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и несчастий, пусть приносит благополучие и радость, пусть покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай Чудотворец слышит ваши молитвы и наполняет жизнь чудесами!
Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому
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С Днем святого Николая!
В этот день я пожелаю,
Счастья, радости, здоровья,
И удачи через край,
Пусть тебе подарит снова
Чудотворец Николай!
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Лучшие поздравления с Днем святого Николая Чудотворца в стихах
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С днем Святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.
Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
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