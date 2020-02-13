С Днем святого Валентина: яркие картинки и красивые поздравления в стихах
Стихи и картинки на День влюбленных для друзей и любимых
Специально ко Дню влюбленных, 14 февраля Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые трогательные и чувственные стихи для родных и близких. А также сделали подборку самых милых и оригинальных картинок ко Дню влюбленных.
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Поздравления в стихах для любимой на 14 февраля:
В день всех влюбленных скажу:
Родная, тебя так люблю,
Как я никогда не любил,
Как будто я раньше не жил.
Все мысли мои о тебе,
Улыбка твоя — радость мне,
Когда ты со мной я могу,
Пожалуй, достать и звезду.
Желанья мои все просты:
Чтоб рядом всегда была ты,
Чтоб нежные губы твои
И мне признавались в любви.
***
Мой нежный ангел, моя любимая,
С Днем Всех Влюбленных тебя поздравляю!
Моя чудесная, неповторимая,
Мой личный, маленький кусочек рая!
Такой, как ты, больше нет на всем свете,
Ведь лишь с тобою я счастье обрел!
И образ твой так прекрасен и светел...
Как счастлив я, что нас Амур свел!
***
С Днем влюбленных, моя дорогая,
Я тебя крепко так обниму,
Знай, на свете одна ты такая,
Я тебя не отдам никому,
Пожелаю тебе я удачи,
Жизнь твоя будет счастьем полна,
Я люблю тебя сильно, родная,
Чувств моих не иссякнет волна!
Поздравительные стихи для любимого на 14 февраля:
Любимый, близкий и родной,
Я счастлива, что мы с тобой.
И в день влюбленных повторюсь,
Что за тебя всегда молюсь.
Тебя судьба мне подарила,
Об этом я не позабыла.
Так будь же счастлив ты всегда,
Любим лишь мной ты на века.
***
Я Амура посылаю
С важным поручением,
Поцелуи отправляю
С моим откровением.
Пусть доставит всё тебе
В целости, сохранности,
Ты возьми это себе —
Будут талисманами.
Очень я тебя люблю,
Самого красивого.
И судьбу благодарю
За тебя, любимого.
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***
Любимый, слышишь, День влюбленных —
Повсюду счастье, радость смех.
А мне, давно тобой плененной,
Укрыться хочется от всех.
В твоих объятиях быть теплых,
Прижаться к сильному плечу.
Я не хочу конфет и тортов,
Я быть с тобою лишь хочу.
Сегодня День влюбленных, слышишь?
Я снова о любви скажу,
Ведь наши чувства слов всех выше,
Тобой я очень дорожу.
Поздравительные стихи для родных и близких на 14 февраля:
Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С днем святого Валентина!
***
В день любви — любви желаю.
С Днем влюбленных поздравляю!
Без любви, как ни крути,
Ни родиться, ни расти.
Без любви работа — в тягость,
Даже отдых — суета.
Без любви какая радость?
Так, не жизнь, а маета.
Круглый год, во всем, везде
Любви желаю я тебе.
***
Февральский день любви и счастья.
Волшебник добрый Валентин —
Он разрушает все ненастья,
Несет любовь, добро и мир.
С Днем Валентина поздравляем —
Днем веры, светлых чувств, любви.
Желаем дамам кавалеров,
Мужчинам — женщин для души!
Пусть встретятся сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!
Напомним, ранее мы писали о том, что надеть на День святого Валентина: стильные идеи образов. Кроме того рассказывали, как сделать желе "Сердечки" на 14 февраля.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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