С Днем святого Валентина: яркие картинки и красивые поздравления в стихах

Стихи и картинки на День влюбленных для друзей и любимых

День святого Валентина: красивые поздравления в картинках Фото: Depositphotos

Специально ко Дню влюбленных, 14 февраля Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые трогательные и чувственные стихи для родных и близких. А также сделали подборку самых милых и оригинальных картинок ко Дню влюбленных.

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Поздравления в стихах для любимой на 14 февраля:

В день всех влюбленных скажу:

Родная, тебя так люблю,

Как я никогда не любил,

Как будто я раньше не жил.



Все мысли мои о тебе,

Улыбка твоя — радость мне,

Когда ты со мной я могу,

Пожалуй, достать и звезду.



Желанья мои все просты:

Чтоб рядом всегда была ты,

Чтоб нежные губы твои

И мне признавались в любви.

***

Мой нежный ангел, моя любимая,

С Днем Всех Влюбленных тебя поздравляю!

Моя чудесная, неповторимая,

Мой личный, маленький кусочек рая!



Такой, как ты, больше нет на всем свете,

Ведь лишь с тобою я счастье обрел!

И образ твой так прекрасен и светел...

Как счастлив я, что нас Амур свел!

***

С Днем влюбленных, моя дорогая,

Я тебя крепко так обниму,

Знай, на свете одна ты такая,

Я тебя не отдам никому,

Пожелаю тебе я удачи,

Жизнь твоя будет счастьем полна,

Я люблю тебя сильно, родная,

Чувств моих не иссякнет волна!

Картинки с Днем святого Валентина Фото: Pixabay Картинки с Днем святого Валентина Фото: Pixabay Картинки с Днем святого Валентина Фото: Pixabay Картинки с Днем святого Валентина Фото: Pixabay Картинки с Днем святого Валентина Фото: Pixabay 1/5

Поздравительные стихи для любимого на 14 февраля:

Любимый, близкий и родной,

Я счастлива, что мы с тобой.

И в день влюбленных повторюсь,

Что за тебя всегда молюсь.



Тебя судьба мне подарила,

Об этом я не позабыла.

Так будь же счастлив ты всегда,

Любим лишь мной ты на века.



***

Я Амура посылаю

С важным поручением,

Поцелуи отправляю

С моим откровением.



Пусть доставит всё тебе

В целости, сохранности,

Ты возьми это себе —

Будут талисманами.



Очень я тебя люблю,

Самого красивого.

И судьбу благодарю

За тебя, любимого.

***

Любимый, слышишь, День влюбленных —

Повсюду счастье, радость смех.

А мне, давно тобой плененной,

Укрыться хочется от всех.



В твоих объятиях быть теплых,

Прижаться к сильному плечу.

Я не хочу конфет и тортов,

Я быть с тобою лишь хочу.



Сегодня День влюбленных, слышишь?

Я снова о любви скажу,

Ведь наши чувства слов всех выше,

Тобой я очень дорожу.

День святого Валентина Фото: bonnycards

Поздравительные стихи для родных и близких на 14 февраля:

Поцелуев, обнимашек,

Наслажденья до мурашек

И любви взаимной, чистой,

Словно солнышко лучистой!



Самых сладких вечеров,

Бесконечно нежных слов,

Удовольствия лавину.

С днем святого Валентина!

***

В день любви — любви желаю.

С Днем влюбленных поздравляю!

Без любви, как ни крути,

Ни родиться, ни расти.

Без любви работа — в тягость,

Даже отдых — суета.

Без любви какая радость?

Так, не жизнь, а маета.

Круглый год, во всем, везде

Любви желаю я тебе.

День святого Валентина Фото: bonnycards

***

Февральский день любви и счастья.

Волшебник добрый Валентин —

Он разрушает все ненастья,

Несет любовь, добро и мир.



С Днем Валентина поздравляем —

Днем веры, светлых чувств, любви.

Желаем дамам кавалеров,

Мужчинам — женщин для души!



Пусть встретятся сегодня пары,

Взаимной будет радость встреч.

Желаем радости, и счастья,

И всем свою любовь сберечь!

Напомним, ранее мы писали о том, что надеть на День святого Валентина: стильные идеи образов. Кроме того рассказывали, как сделать желе "Сердечки" на 14 февраля.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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