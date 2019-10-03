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С Днем учителя: поздравления коллегам в прозе и стихах

День учителя 2019: как оригинально поздравить коллег с профессиональным праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
С Днем учителя!
С Днем учителя!
Фото: Depositphotos

День учителя 2019 наступит уже в ближайшее воскресенье, 6 октября. Но праздновать его и дети, и родители, и сами учителя по традиции начнут в пятницу, 4-го числа. Как эффектно, оригинально и душевно поздравить коллег с Днем учителя? Мы предлагаем вашему вниманию красивые, добрые, искренние и веселые поздравления с Днем учителя коллегам и друзьям.

Смотрите видео, как тайский учитель английского языка превращает уроки в шоу:

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Прикольное поздравление с Днем учителя коллегам в стихах

***

Желаю, коллеги, вам легких уроков,
Всегда понимания, без ссор и упреков,
Терпенья железного, море идей,
Коллег адекватных, прилежных детей.

В семье – только счастья, добра и достатка,
Чтоб мирно жилось и работалось сладко.
Всегда на работу с улыбкой шагать
И премии только в мешках получать!

Поздравления с Днем учителя: картинки и пожелания
Поздравления с Днем учителя: картинки и пожелания
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с днем учителя в стихах

***

Коллеги, родные, я вас поздравляю,
И нервов стальных, как канаты, желаю.
Успешного года, достойной зарплаты,
Чтоб были отличными все результаты.
Желаю здоровья, успехов, тепла,
Удача чтоб вас на пороге ждала.
Уроков успешно всегда проведенных,
Детей вам послушных, живых, увлеченных.
Семейного счастья, отличных эмоций,
И пусть же вам с легкостью все удается.

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Душевные поздравления коллегам с Днем учителя своими словами

***

Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – с Днем учителя! Желаю вам всего самого необходимого в нашей работе: терпимости, выносливости, умиротворенности, воодушевления, крепчайших сил и богатырского здоровья. Желаю вам, коллеги, счастья, достатка и настоящей гордости за свое призвание.

С Днем учителя!
С Днем учителя!
Фото: Pixabay

Поздравления с днем учителя коллегам: короткие смс

***

Пусть радость дарит вам работа,
Ведь наши дети — это свет!
Желаю крупного дохода,
Успехов новых и побед,
А также море вдохновения,
Оригинальных вам идей,
Побольше сил, на год терпения
И много умненьких детей!

Поздравления с днем учителя: открытки и стихи
Поздравления с днем учителя: открытки и стихи
Фото: Pixabay

Красивые слова учителям от коллеги в прозе

***

Мои многоуважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем учителя! Желаю стойкости, выносливости и терпения, уважения учеников и понимания родителей, успешной деятельности, яркой результативности и отличных показателей, бодрости духа, семейного благополучия и только положительных эмоций.

Ранее мы рассказывали, как выбрать небанальный и оригинальный букет на День учителя.

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