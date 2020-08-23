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С Днем украинского флага: колоритные картинки, яркие открытки и лучшие поздравления

Сегодня, 05:30

В День украинского флага-2020 адресуйте родным и друзьям эффектные поздравления в прозе, картинках, открытках и стихах

Сегодня, 23 августа, украинцы отмечают праздник государственного значения – День флага Украины, который посвящен одному из ее главных символов.

Лучшие поздравления с Днем флага Украины: открытки, проза и стихи
Лучшие поздравления с Днем флага Украины: открытки, проза и стихи
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эксклюзивные открытки и яркие картинки, а также самые лучшие стихи и поздравления в прозе с Днем флага Украины.

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Лучшие поздравления с Днем флага в прозе

***

С Днем флага поздравляю всех украинцев! В этот день хочу пожелать крепких сил и неизменного здоровья, мирного неба и светлой надежды на лучшее, искренней веры и благополучия. Пусть гордо развивается флаг Украину на ветру, пусть вам по жизни всегда сопутствует удача.

С Днем украинского флага: эксклюзивные картинки и открытки
С Днем украинского флага: эксклюзивные картинки и открытки
Фото: Сегодня

Короткие смс поздравления с Днем флага Украины

***

День государственного флага наступил,
И весь великий наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – на свете ты одна!

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С Днем украинского флага: патриотические поздравления своими словами

***

Поздравляю с государственным праздником – днем флага Украины! Желаю крепости силы и духа, стального здоровья и патриотизма, неизменной любви и уважения, благополучия и оптимистичного настроения, великих успехов и свершений.

С Днем государственного флага Украины: яркие открытки и лучшие пожелания
С Днем государственного флага Украины: яркие открытки и лучшие пожелания
Фото: Сегодня

Теплые поздравления с Днем флага в стихах

***

Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,
Он – Украины радостный цветок.
И в мире, и в труде – он рядом с нами,
Он реет над полями, над лесами,
Он славит мир, любовь и красоту,
Охватывая целую страну!

День флага Украины: милые открытки, поздравления и стихи
День флага Украины: милые открытки, поздравления и стихи
Фото: Сегодня

Торжественные поздравления в День украинского флага-2020

***

Наш флаг – это наш символ, отличающий нас от множества других держав. Пусть его двухцветные переливы, которые символизируют небо и поле, не затмят падения и лишения. Пусть он гордо развевается в выси, ловя попутный ветер благоприятных перемен. С праздником, дорогие украинцы, с Днем флага!

Яркие пожелания в День украинского флага в стихах

***

Пусть будет мир в свободной Украине,
Добро посеет, беды отведет!
И навсегда останется единой,
Страна моя, что движется вперед!
Наш праздник государственный – День флага
Напоминает вечно об отваге.
Пусть развевается свободный, вольный флаг,
Здоровья, счастья, мира и всех благ!

День флага Украины: поздравления, картинки и стихи
День флага Украины: поздравления, картинки и стихи
Фото: Сегодня

С Днем флага Украины: поздравления на украинском языке

***

День Державного прапора ми відзначаємо,
Пишається Україна прапором, всі ми це знаємо.
Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,
З кожним роком ставай і багатше, і краще!
Ми бажаємо всім удачі й перемог,
Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Щастя й радості скоріше пізнати.

С Днем флага Украины: лучшие поздравления и открытки
С Днем флага Украины: лучшие поздравления и открытки
Фото: Сегодня

Стихи о флаге на украинском языке

***

Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.

Смотрите видео: журналисты отправились в крайние точки Украины, чтобы поднять там флаг

Напомним, что ранее мы писали о том, на каких вершинах мира подняли украинский флаг.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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