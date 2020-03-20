С Днем весеннего равноденствия: поздравления в стихах и смс
Сегодня День весеннего равноденствия 2020: как поздравить близких с наступлением настоящей весны
Сегодня, 20 марта, наступил День весеннего равноденствия. А это значит, что день наконец-то догнал ночь по своей силе и продолжительности, что с каждым днем будет становиться все светлее, теплее и радостнее, что зима окончательно теряет свою власть, и год поворачивает в сторону лета.
Поздравляем вас с днем весеннего равноденствия и желаем уравновешенности характера, добрых эмоций и отличного настроения! Мы подготовили красивые картинки, добрые стихи, и лучшие пожелания в день весеннего равноденствия.
С Днем весеннего равноденствия: поздравления в стихах
***
Сегодня ночи равен день,
Сегодня равноденствие,
Пусть день несет волшебный
Вам только благоденствие.
Сегодня свет победу
Одержит пусть над тьмой,
И солнце счастья, радости
Взойдет пусть над судьбой.
Короткие поздравления с Днем весеннего равноденствия
***
Равноденствие настало –
День сегодня непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой!
Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди
Смс поздравление в День весеннего равноденствия
***
С ночью день уже сравнялся,
Дарит нам весна привет.
В равноденствие желаю
Счастья, мира, долгих лет!
С Днем весеннего равноденствия 2020
***
Сегодня, в теплый день весны,
И день, и ночь опять равны.
В неповторимый этот час
Я от души поздравлю вас!
Лучшее поздравление с Днем весеннего равноденствия
***
С весенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.
Весна пусть будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное