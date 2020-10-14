С Днем защитника Украины 14 октября: эксклюзивные открытки, короткие поздравления, картинки и пожелания

Не забудьте поздравить своих защитников с праздником 14 октября

Сегодня, 14 октября, воины нашей страны принимают поздравления с праздником – Днем защитника Украины.

С Днем защитника Украины 14 октября: поздравления и открытки Фото: Depositphotos

Кто-то находится в горячих точках и несет службу, кто-то уже отслужил и мирно трудится на благо Украины, кому-то еще предстоит постоять за свою страну. Поздравляем всех защитников с их праздником. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эксклюзивные открытки, яркие картинки, красивые поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Украины.

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День защитника Украины: эффектные пожелания в стихах

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Всем мужчинам нынче слава,

И гордится пусть держава

Золотыми сыновьями,

Поздравляет вас цветами!

Пусть в душе царит весна

И закончится война!

С Днем защитника Украины 14 октября: поздравления и открытки Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

С Днем защитника Украины: короткие поздравления в прозе

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Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас неизменно ждет победа. С Днем защитника Украины!

Поздравления в стихах с Днем защитника Украины

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Должно быть, это так непросто –

Страну родную защищать,

Уверенно желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

Любви и счастья я желаю,

Пусть впереди удача ждет,

Чтоб жили вы, не унывая,

Пускай успех вперед ведет.

С Днем защитника Украины 14 октября: поздравления и открытки Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Лучшее поздравление в День защитника Украины своими словами

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Поздравляю с Днем защитника Украины и хочу пожелать силы, мужества, доблести, отваги! Пусть каждый твой день будет успешным, каждый поступок – достойным, каждое слово – твердым, каждая мысль – надежной, каждое действие – уверенным. Желаю быть здоровым, любимым и непобедимым!

С Днем защитника Украины 14 октября: поздравления и открытки Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

С Днем защитника Украины: красивые поздравления в прозе

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Дорогие мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Украины! Желаем мирной жизни, без войн и потерь. Мужества вам, силы духа, удачи, здоровья и процветания!

Смотрите видео, как отмечают День защитника в городах Украины:

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