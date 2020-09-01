С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

Поздравляем с Днем знаний 1 сентября школьников, первоклассников, выпускников, родителей и учителей

Сегодня, 1 сентября, в Украине традиционно отмечается День знаний и начинается учебный год. Сегодня.Lifestyle желают всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, боевого настроя и тяги к знаниям.

Школьные картинки с 1 сентября и поздравительные открытки Фото: Pexels

Мы подготовили поздравительные открытки с Днем знаний, яркие картинки про школу и детей, прикольные стихи и добрые пожелания для учителей, школьников, родителей в день 1 сентября.

Веселые поздравления и картинки с 1 сентября родителям

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Для родителей День знаний —

День надежд, воспоминаний,

День приятных ожиданий,

Очень важных пожеланий:



Чтобы дети успевали,

Ничего не пропускали.

В школу чтоб не вызывали,

Меньше на ремонт сдавали.



Мы желаем вам терпения,

Смелых планов воплощения,

Боевого настроения

И огромного везения!

Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания Фото: bonnycards Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания Фото: bonnycards Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания Фото: bonnycards Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания Фото: bonnycards Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания Фото: bonnycards 1/5

Поздравления с 1 сентября в прозе

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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!

Прикольные поздравления с 1 сентября родителям

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Тетради, книжки и пеналы,

Банты, портфели, буквари,

Вы этот день так долго ждали,

Детишки в школу вновь пошли!



С днем знаний вас я поздравляю,

Терпенья, счастья и добра,

Чтоб детки хорошо учились,

Чтоб радовали вас всегда!

Яркие поздравления с 1 сентября в прозе

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Уважаемые учащиеся, преподаватели и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником 1 сентября – с Днем знаний. Спешим вам пожелать успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

Короткие поздравления с Днем знаний 1 сентября

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Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

Добра, настроенья.



Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

Искренние поздравления с 1 сентября студенту и старшекласснику

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Знаний много не бывает,

Пусть ваш ум их сохраняет.

Ведь без знаний, вот беда –

Ни туда и ни сюда.



Не ленитесь, познавайте,

Тайны мира открывайте.

И пусть каждый знаний грамм

В жизни помогает вам.

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