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С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

Сегодня, 05:20

Поздравляем с Днем знаний 1 сентября школьников, первоклассников, выпускников, родителей и учителей

Сегодня, 1 сентября, в Украине традиционно отмечается День знаний и начинается учебный год. Сегодня.Lifestyle желают всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, боевого настроя и тяги к знаниям.

Школьные картинки с 1 сентября и поздравительные открытки
Школьные картинки с 1 сентября и поздравительные открытки
Фото: Pexels

Мы подготовили поздравительные открытки с Днем знаний, яркие картинки про школу и детей, прикольные стихи и добрые пожелания для учителей, школьников, родителей в день 1 сентября.

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Веселые поздравления и картинки с 1 сентября родителям

***

Для родителей День знаний —
День надежд, воспоминаний,
День приятных ожиданий,
Очень важных пожеланий:

Чтобы дети успевали,
Ничего не пропускали.
В школу чтоб не вызывали,
Меньше на ремонт сдавали.

Мы желаем вам терпения,
Смелых планов воплощения,
Боевого настроения
И огромного везения!

Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
Прикольные картинки 1 сентября: открытки, стихи и пожелания
Фото: bonnycards
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Поздравления с 1 сентября в прозе

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!

Прикольные поздравления с 1 сентября родителям

***

Тетради, книжки и пеналы,
Банты, портфели, буквари,
Вы этот день так долго ждали,
Детишки в школу вновь пошли!

С днем знаний вас я поздравляю,
Терпенья, счастья и добра,
Чтоб детки хорошо учились,
Чтоб радовали вас всегда!

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Яркие поздравления с 1 сентября в прозе

***

Уважаемые учащиеся, преподаватели и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником 1 сентября – с Днем знаний. Спешим вам пожелать успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

Короткие поздравления с Днем знаний 1 сентября

***

Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
Добра, настроенья.

Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!

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Искренние поздравления с 1 сентября студенту и старшекласснику

***

Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний, вот беда –
Ни туда и ни сюда.

Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.

Смотрите видео, какие новые правила карантина в школах и транспорте:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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