С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября
Поздравляем с Днем знаний 1 сентября школьников, первоклассников, выпускников, родителей и учителей
Сегодня, 1 сентября, в Украине традиционно отмечается День знаний и начинается учебный год. Сегодня.Lifestyle желают всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, боевого настроя и тяги к знаниям.
Мы подготовили поздравительные открытки с Днем знаний, яркие картинки про школу и детей, прикольные стихи и добрые пожелания для учителей, школьников, родителей в день 1 сентября.
Веселые поздравления и картинки с 1 сентября родителям
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Для родителей День знаний —
День надежд, воспоминаний,
День приятных ожиданий,
Очень важных пожеланий:
Чтобы дети успевали,
Ничего не пропускали.
В школу чтоб не вызывали,
Меньше на ремонт сдавали.
Мы желаем вам терпения,
Смелых планов воплощения,
Боевого настроения
И огромного везения!
Поздравления с 1 сентября в прозе
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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!
Прикольные поздравления с 1 сентября родителям
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Тетради, книжки и пеналы,
Банты, портфели, буквари,
Вы этот день так долго ждали,
Детишки в школу вновь пошли!
С днем знаний вас я поздравляю,
Терпенья, счастья и добра,
Чтоб детки хорошо учились,
Чтоб радовали вас всегда!
Яркие поздравления с 1 сентября в прозе
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Уважаемые учащиеся, преподаватели и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником 1 сентября – с Днем знаний. Спешим вам пожелать успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.
Короткие поздравления с Днем знаний 1 сентября
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Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
Добра, настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
Искренние поздравления с 1 сентября студенту и старшекласснику
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Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний, вот беда –
Ни туда и ни сюда.
Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.
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