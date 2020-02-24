С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления
Поздравляем с Масленицей: отправляйте милые открытки, картинки, поздравления и стихи с праздником
Сегодня, 24 февраля, настал долгожданный, веселый, радостный и сытный праздник Масленицы 2020. Вы уже настроены готовить блины и звать гостей? А теперь самое время поздравить своих родных, близких, друзей и коллег с этим замечательным праздником, пожелать исполнения желаний, здоровья, веселья, солнца и скорейшего наступления весны. А мы подготовили для вас милые, веселые, прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления с Масленицей.
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Красивые поздравления с Масленицей в прозе
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Поздравляю с Масленицей! Давайте весело проводим зиму и скажем ей спасибо за все хорошее и доброе, что с нами происходило. Пускай весной будет больше радостных моментов и счастливых дней. Желаю ярко и незабываемо отметить этот праздник!
Прикольные поздравления с Масленицей в стихах
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Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу дружно встретим
С пожеланьем классным этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
И улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!
Короткие поздравления с Масленицей
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Всем желаю я достатка,
Чтоб жилось легко и сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!
С Масленицей: поздравления в прозе
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Поздравляю с Масленицей – с радостным и сытным праздником блинов и шумного веселья, с уходом зимней стужи и встречей весны. Желаю, чтобы в жизни было столько радости и достатка, сколько вы испечете блинов, желаю, чтобы любая печаль растопилась, словно масло, и чтобы наши сердца оставили все печали в зимних сугробах и устремились навстречу весеннему счастью.
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С Масленицей поздравление смс
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Ура! Закончилась зима!
Неделя сырная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Блинов румяных вам желаю!
Прикольные поздравления с Масленицей
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Праздник вкусного блина,
Приближается весна!
Принесет пускай с собой
В дом достаток и покой,
Позитив и звонкий смех,
И здоровье, и успех.
Шумный пир, блины и сладость,
В каждом доме только радость.
Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:
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