С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

Поздравляем с Медовым Спасом и Маковеем-2020: лучшие пожелания, картинки, открытки и стихи

Сегодня, 14 августа, православные отмечают сладкий и вкусный летний праздник – Медовый Спас или Маковей. Обязательно поздравьте с этим чудесным днем своих родных и близких, а мы подготовили для вас прикольные картинки, яркие открытки и добрые поздравления с Медовым Спасом.

С Медовым Спасом-2020: красивые открытки и пожелания Фото: Depositphotos

Веселые поздравления с Медовым Спасом в стихах

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Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить вас.

Я желаю вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.



Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

Медовый Спас-2020: поздравления с праздником своими словами

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Поздравляю с замечательным православным праздником – Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни.

Медовый Спас: поздравления, картинки и открытки с праздником Фото: bonnycards Медовый Спас: поздравления, картинки и открытки с праздником Фото: bonnycards Медовый Спас: поздравления, картинки и открытки с праздником Фото: bonnycards Медовый Спас: поздравления, картинки и открытки с праздником Фото: bonnycards Медовый Спас: поздравления, картинки и открытки с праздником Фото: bonnycards 1/5

С праздником Медового Спаса: позитивные поздравления

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Словно бабочек порханье,

С летом тихое прощанье,

Мед нам дарит обещанье

Охранять, лелеять нас –

К нам пришел Медовый Спас!

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Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю вас и желаю процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем пусть жизнь будет богатой и сладкой, как мед.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Поздравляю с днем Медового Спаса: картинки и стихи

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Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб Спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет – найти!

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Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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