С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки
Поздравляем с Медовым Спасом и Маковеем-2020: лучшие пожелания, картинки, открытки и стихи
Сегодня, 14 августа, православные отмечают сладкий и вкусный летний праздник – Медовый Спас или Маковей. Обязательно поздравьте с этим чудесным днем своих родных и близких, а мы подготовили для вас прикольные картинки, яркие открытки и добрые поздравления с Медовым Спасом.
Веселые поздравления с Медовым Спасом в стихах
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Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить вас.
Я желаю вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!
Медовый Спас-2020: поздравления с праздником своими словами
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Поздравляю с замечательным православным праздником – Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни.
С праздником Медового Спаса: позитивные поздравления
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Словно бабочек порханье,
С летом тихое прощанье,
Мед нам дарит обещанье
Охранять, лелеять нас –
К нам пришел Медовый Спас!
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Лучшие поздравления на Медовый Спас Маковей в прозе
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Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю вас и желаю процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем пусть жизнь будет богатой и сладкой, как мед.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:
Поздравляю с днем Медового Спаса: картинки и стихи
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Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб Спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет – найти!
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Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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