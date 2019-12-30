С наступающим Новым годом 2020: лучшие поздравления в картинках
Отправляйте близким красивые открытки с праздником
31 декабря совсем близко, а это значит, что пора поздравлять родных, друзей и коллег с наступающим Новым годом 2020. Чтобы не придумывать длинные стихи или смс, выбирайте красивую открытку от Сегодня.Lifestyle и отправляйте самым дорогим людям!
Как выбирать подарки на Новый год, смотрите в сюжете:
Напомним, что ранее мы собрали лучшие поздравления коллегам с Новым годом, которые повеселят их, а также заставят улыбнуться.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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