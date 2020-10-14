С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления

В праздник Покрова-2020 отправляйте красивые поздравления в прозе, картинках, стихах, смс родным и близким

Сегодня, 14 октября, православные отмечают светлый церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В этот добрый осенний день люди желают друг другу заступничества Богородицы, веры, надежды, любви и благополучия.

С праздником Покрова: нежные картинки и поздравления Фото: Pexels

Не забудьте поздравить родных, друзей и близких с этим радостным и светлым праздником. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас нежные, добрые, душевные поздравления и картинки с Днем Покрова Пресвятой Богородицы в стихах и прозе.

Искренние поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах

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Остановитесь на минуту,

Чтоб заглянуть в лазурь небес,

Откуда Пресвятая Дева

Простерла руки для чудес.



Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива.

Здоровья, света, мира, счастья,

Любви, добра в День Покрова.

Картинки и поздравления в день Покрова Фото: sunbouquet

Добрые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе

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Поздравляю со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добрым, пусть каждый день приносит счастливые моменты, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет искренней. Желаю, чтобы все ваши молитвы были услышаны, и чтобы Пресвятая Богородица отводила от вас болезни и печали.

Открытки и стихи с днем Покрова Пресвятой Богородицы Фото: sunbouquet

Красивые поздравления в день Покрова 14 октября в стихах

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С днем святым, благим и чистым

Поздравления принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.



Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит.

Душевные поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами

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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет радость и надежду в вашу семью. Желаю вам укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Живите праведно и счастливо. Пусть в вашем сердце поселится доброта, а в душе всегда будет вера. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Фото: Pixabay

Радостные поздравление в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в стихах

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Пусть Божья Матерь тебя оберегает,

Он неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье, честь и сострадание.

Пусть царствует любовь и мир в округе,

Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть ангел светлый на пути стоит.

И свято всю семью твою хранит.

Пусть услышанными будут все молитвы.

И станет жизнь, как гладкие граниты.

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