С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления
В праздник Покрова-2020 отправляйте красивые поздравления в прозе, картинках, стихах, смс родным и близким
Сегодня, 14 октября, православные отмечают светлый церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В этот добрый осенний день люди желают друг другу заступничества Богородицы, веры, надежды, любви и благополучия.
Не забудьте поздравить родных, друзей и близких с этим радостным и светлым праздником. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас нежные, добрые, душевные поздравления и картинки с Днем Покрова Пресвятой Богородицы в стихах и прозе.
Искренние поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в стихах
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Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.
Добрые поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе
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Поздравляю со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добрым, пусть каждый день приносит счастливые моменты, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет искренней. Желаю, чтобы все ваши молитвы были услышаны, и чтобы Пресвятая Богородица отводила от вас болезни и печали.
Красивые поздравления в день Покрова 14 октября в стихах
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С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.
Душевные поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы своими словами
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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет радость и надежду в вашу семью. Желаю вам укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Живите праведно и счастливо. Пусть в вашем сердце поселится доброта, а в душе всегда будет вера. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
Радостные поздравление в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в стихах
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Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы.
И станет жизнь, как гладкие граниты.
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