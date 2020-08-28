С Успением Пресвятой Богородицы-2020: милые картинки, яркие открытки и трогательные поздравления
Поздравляем со светлым праздником Успения Богородицы: самые интересные и добрые пожелания в праздник
Сегодня, 28 августа, православные и грекокатолики отмечают светлый день Успения Пресвятой Богородицы-2020. Этот праздник посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесению на небеса к Ее Сыну.
Сегодня.Lifestyle собрали самые красивые картинки и открытки и поздравления с Успением Богородицы, которые вы можете адресовать всем родным и близким людям, а также друзьям, коллегам и знакомым в этот праздник.
Успение Пресвятой Богородицы-2020: красивые поздравления в прозе
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Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за всё хорошее и доброе, посланное тебе.
С Успением Пресвятой Богородицы: душевные стихи
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Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее Сын подарил нам Спасение,
В Ее честь мы молитвы поем!
Воспарила душа Ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!
В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!
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Добрые поздравления своими словами с Успением Пресвятой Богородицы
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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой – жизнь, искренней – улыбка, радостной – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.
День Успения Пресвятой Богородицы: трогательные слова поздравления
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Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.
Успение 28 августа: поздравления в стихах
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Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!
Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
С праздником Успения Пресвятой Богородицы!
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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.
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