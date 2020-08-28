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С Успением Пресвятой Богородицы-2020: милые картинки, яркие открытки и трогательные поздравления

Сегодня, 12:25

Поздравляем со светлым праздником Успения Богородицы: самые интересные и добрые пожелания в праздник

Сегодня, 28 августа, православные и грекокатолики отмечают светлый день Успения Пресвятой Богородицы-2020. Этот праздник посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесению на небеса к Ее Сыну.

С Успением Богородицы: красивые открытки, картинки и поздравления
С Успением Богородицы: красивые открытки, картинки и поздравления
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle собрали самые красивые картинки и открытки и поздравления с Успением Богородицы, которые вы можете адресовать всем родным и близким людям, а также друзьям, коллегам и знакомым в этот праздник.

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Успение Пресвятой Богородицы-2020: красивые поздравления в прозе

***

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за всё хорошее и доброе, посланное тебе.

С Успением Богородицы: яркие картинки, открытки, поздравления
Фото: bonnycards
С Успением Богородицы: яркие картинки, открытки, поздравления
Фото: bonnycards
С Успением Богородицы: яркие картинки, открытки, поздравления
Фото: bonnycards
С Успением Богородицы: яркие картинки, открытки, поздравления
Фото: bonnycards
С Успением Богородицы: яркие картинки, открытки, поздравления
Фото: bonnycards
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С Успением Пресвятой Богородицы: душевные стихи

***

Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее Сын подарил нам Спасение,
В Ее честь мы молитвы поем!

Воспарила душа Ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!

В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!

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Добрые поздравления своими словами с Успением Пресвятой Богородицы

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой – жизнь, искренней – улыбка, радостной – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

День Успения Пресвятой Богородицы: трогательные слова поздравления

***

Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.

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Успение 28 августа: поздравления в стихах

***

Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!

Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

С праздником Успения Пресвятой Богородицы!

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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