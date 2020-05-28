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С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Сегодня, 05:30

Поздравляем с Вознесением Господним: отправляйте эффектные картинки с праздником родным и друзьям

Сегодня, 28 мая, наступил великий и светлый православный праздник – Вознесение Господне. Это значимое событие новозаветной истории означает восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, к Богу-Отцу.

С Вознесением Господним: поздравления, открытки и картинки
С Вознесением Господним: поздравления, открытки и картинки
Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые эффектные открытки, яркие картинки, добрые стихи и душевные поздравления с Вознесением Господним, которые вы можете адресовать своим самым любимым, дорогим и близким людям.

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С праздником Вознесения 2020: добрые пожелания

***
Просим Бога о спасении,
И цветы несем весенние,
Ставим свечи пред иконами
В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос
Завершил свое служенье.
Бог Отец его вознес,
Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,
И опять вернулся в Вечность.
Вознесенье – день разлуки,
Светлой радостью отмечен.

Душевные поздравления в день Вознесения своими словами

***

Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

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Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вознесение 2020: лучшие поздравления в стихах родным

***
Сегодня Вознесение Господне,
Большой церковный праздник наступил.
Вам пожелаю крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит,
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без горестей, болезней и обид.

Пускай душа очиститься сегодня
От зла, негодованья и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.

С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org
С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org
С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org
С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org
С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org
С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org
С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления
Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org
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Доброе поздравление с Вознесением Господним в прозе

***
Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

С Вознесением Господним: эффектное пожелание в стихах

***

Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!

Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармони, добра и чистоты!

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Милое поздравление с Вознесением Господним

***

В день сороковой по Пасхе –
Праздничный святой четверг –
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
И дает тепло сердцам.

Добрые пожелания в Вознесение Господне 2020 год

***

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот значимый великий праздник! Пускай душа будет полна счастья, радости, гармонии и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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