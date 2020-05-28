С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Поздравляем с Вознесением Господним: отправляйте эффектные картинки с праздником родным и друзьям

Сегодня, 28 мая, наступил великий и светлый православный праздник – Вознесение Господне. Это значимое событие новозаветной истории означает восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, к Богу-Отцу.

С Вознесением Господним: поздравления, открытки и картинки Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые эффектные открытки, яркие картинки, добрые стихи и душевные поздравления с Вознесением Господним, которые вы можете адресовать своим самым любимым, дорогим и близким людям.

С праздником Вознесения 2020: добрые пожелания

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Просим Бога о спасении,

И цветы несем весенние,

Ставим свечи пред иконами

В день Господня Вознесения.

В этот день Иисус Христос

Завершил свое служенье.

Бог Отец его вознес,

Он покинул нашу Землю.

Ради нас он принял муки,

И опять вернулся в Вечность.

Вознесенье – день разлуки,

Светлой радостью отмечен.

Душевные поздравления в день Вознесения своими словами

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Поздравляю с праздником Вознесения Господнего и от души желаю счастливой долгой жизни с чистыми мыслями, с добрыми делами, с любящими людьми, с верными друзьями, с красивыми историями, с нежными чувствами!

Вознесение 2020: лучшие поздравления в стихах родным

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Сегодня Вознесение Господне,

Большой церковный праздник наступил.

Вам пожелаю крепкого здоровья,

Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,

А Божий Сын любовью наградит,

Чтоб жили вы легко, преуспевая,

Без горестей, болезней и обид.

Пускай душа очиститься сегодня

От зла, негодованья и печали.

Желаю в Воскресение Господне,

Чтоб жили долго вы и процветали.

С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org С Вознесением Господним: открытки, картинки и поздравления Фото: bonnycards, Depositphotos, kartinki.org 1/7

Доброе поздравление с Вознесением Господним в прозе

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Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость озаряют нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самый темный час. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

С Вознесением Господним: эффектное пожелание в стихах

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Пускай это Господне Вознесение

Подарит вам крепчайшее здоровье!

Пусть Бог пошлет с небес Благословение,

Наполнит души счастьем и любовью!



Желаю вам всех благ земных, достатка,

Чтоб добрые сбылись у вас мечты!

Пусть будет у вас все всегда в порядке!

Гармони, добра и чистоты!

Милое поздравление с Вознесением Господним

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В день сороковой по Пасхе –

Праздничный святой четверг –

Получите с неба ласку,

Сильный Божий оберег.



Пусть Иисус вас охраняет,

Вознесенный к небесам,

Ежедневно защищает

И дает тепло сердцам.

Добрые пожелания в Вознесение Господне 2020 год

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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот значимый великий праздник! Пускай душа будет полна счастья, радости, гармонии и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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