Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Поздравляем бабушек и дедушек в Украине и мире с их праздником

С Днем бабушек и дедушек Фото: Depositphotos

Сегодня, 28 октября, отмечается замечательный, душевный, семейный праздник – День бабушек и дедушек. А значит, это отличный повод для любящих внуков навестить своих старших родственников, напроситься к ним в гости на чай с пирожками, купить подарок, рассказать, как вы их цените и любите. Цель праздника – показать представителям старшего поколения их необходимость, важность и значимость для внуков.

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День бабушек и дедушек 2019: дата праздника в Украине и мире

Так уж повелось, что всенародно любимый День бабушек и дедушек в разных странах отмечается в разные дни. Так, в соседней Польше праздник стариков растягивается на два дня – 21 января чествуются бабушки, а на следующий день поздравляют дедушек. В Турции празднуется настоящий Международный день бабушек и дедушек, который приходится на 8 февраля. Франция вспоминает о поздравлениях для бабушек и дедушек в начале весны, а Италия – в середине осени.

Около 30 стран мира, в том числе и Украина, отмечают День бабушек и дедушек 28 октября. В 2019 году праздник выпадает на понедельник. И пусть в самом начале будничной недели у вас найдется возможность, чтобы заглянуть к своим бабушкам и дедушкам хотя бы на часок, поговорить о своих делах, поспрашивать мудрости и совета, проявить заботу и ласку.

День бабушек и дедушек Фото: Depositphotos

День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Идея появления праздника всех бабушек и дедушек возникла ровно 10 лет назад, в 2009 году, в Голландии. А инициатива принадлежала местному Цветочному бюро. По их предложению, следует выделить хотя бы один праздничный день году, чтобы внуки дарили своим бабушкам и дедушкам настоящие живые цветы, как символ неразрывной связи между поколениями – как между ростками и их корнями.

Так родился еще один народный и семейный праздник, который быстро нашел поддержку и признание у людей во многих странах, в том числе и в Украине. Тем более что в конце октября еще у древних славян проводился праздник под названием Осенние Деды, показывающий связь с предками и объединяющий разные поколения.

Также на этот день, 28 октября, приходится еще одна значимая дата – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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