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День журналиста в Украине: история и значение праздника

Сегодня, 09:01

Ежегодно праздник отмечается 6 июня

Уже который год 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Эта дата была установлена Указом Президента Украины Леонида Кравчука в 1994 году в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

Это профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров – всех, чья работа связана со средствами массовой информации в Украине, сбором, обработкой и донесением самых интересных, актуальных и важных новостей до граждан страны.

Смотрите видео о секретах профессии журналиста:

Примечательно, что дата 6 июня для празднования Дня журналиста Украины была выбрана не случайно. Отмечается, что в этот день, в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

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Кстати, День журналиста 6 июня – не единственная дата, которую отмечают представители "четвертой власти" в Украине. Помимо этого праздника существует еще Всемирный день свободы прессы, который празднуется 3 мая; Международный день солидарности журналистов, 8 сентября; День украиноязычной прессы, 12 ноября; День работников радио, телевидения и связи Украины, 16 ноября.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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