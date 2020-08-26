Семистрельная икона Божией Матери: история и значение

Сегодня отмечается День Семистрельной иконы Божией Матери: какие традиции соблюдаются и в чем помогает

Сегодня, 26 августа, православной церковью почитается Семистрельная икона Божией Матери – одна из самых важных и значимых чудотворных образов Богородицы. Что означает Семистрельная икона, какую историю и значение она имеет, где вешать и о чем молиться, узнайте в нашей статье.

Празднование Семистрельной иконы Божией Матери Фото: Pexels

Семистрельная икона Божией Матери: история и дни почитания

По преданию, чудотворная икона явилась во сне тяжело больному крестьянину. Ему было предсказано, что он выздоровеет, если отыщет образ Богородицы в Иоанно-Богоявленском храме.

Когда среди всех имеющихся в церкви икон нужной не оказалось, мужчина стал искать ее везде. На колокольне он нашел доску, служащую перекладиной для лестницы, на которой проступало изображение. Ее очистили и обнаружили прекрасный лик Пресвятой Богородицы с семью мечами, направленными на Ее грудь.

После чудесного обретения иконы крестьянин выздоровел. А икону повесили на почетном месте в церкви.

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Особенно Семистрельная икона прославилась в 1830 году, когда в Вологде свирепствовала холера, а после крестного хода с чудотворным образом болезнь отступила.

После 1917 года икона исчезла из Иоанно-Богословской церкви, и ее местонахождение осталось неизвестным.

Дни почитания Семистрельной иконы, кроме 26 августа, еще 15 февраля и девятое воскресение после Пасхи.

Семистрельная икона: значение

Это один из немногих образов, на котором Богородица изображена без Младенца. Семь мечей символизируют страдания Божьей Матери от семи смертных грехов, которые присущи людям.

В Евангелии есть пророчество Симеона-Богоприимца: "И Тебе Самой оружие пройдет душу..." Оно означает, что каждый людской грех ранит сердце Богородицы, как будто это человечество вновь распинает Ее Божественного Сына.

Икона Семистрельная – фото Фото: wikipedia.org

Иконография очень похожа с иконой Богородицы "Умягчение злых сердец" или "Симеоново проречение", где Богородица также изображена с семью стрелами. Но Семистрельная икона имеет свои особенности: все мечи (стрелы) располагаются слева и справа от Богородицы.

Сама же икона имеет древнее происхождение, ей не менее 500 лет.

От чего помогает Семистрельная икона Божией Матери

Чудотворный образ Богородицы избавляет людей от злых помыслов, желания отомстить кому-то, клеветников, помогает в болезнях, бережет дом от мошенников и воров, приносит мир и покой, помогает наладить взаимопонимание в семье, а также хранит воинов от вражеских стрел.

Когда между мужем и женой, родителями и детьми возникает разногласие, уладить его поможет икона Семистрельная, если носить на шее маленький образ.

Где должна висеть икона Семистрельная? Обычно этот образ Богородицы ставят в иконостас, а если в семье есть больной, то икону размещают возле его кровати, чтобы скорее произошло выздоровление.

Молитва Семистрельной иконе Божией Матери для примирения с человеком

Пресвятая Богородица всегда была покровительницей и заступницей семьи. Люди доверяют Ей свои горести и молятся о примирении с теми, кого вольно или невольно обидели. Молитвы к Пресвятой Деве помогают против ссор и размолвок с любимыми людьми.

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши. Hа Твой святый образ взирающи, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение.

Смотрите видео о том, как на Львовщине замироточила икона Богородицы:

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