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Щедривки на Крещение: тексты популярных украинских песен

В Святвечер перед Крещением Господним щедруют и желают благополучия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Щедривки в Крещенский Сочельник
Щедривки в Крещенский Сочельник
Фото: Depositphotos

Сегодня, 18 января, наступает Крещенский Сочельник. Издавна накануне Крещения Господнего так же, как и в Рождественский Святвечер, во многих районах Украины было принято щедровать, петь ритуальные украинские песни, желать друг другу счастья, благополучия, процветания, богатого урожая и щедрой души. Сегодня.Lifestyle предлагает вашему вниманию тексты самых известных и популярных украинских песен щедривок.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

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Полный текст щедривки песни "Щедрик, щедрик, щедрівочка "

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

Щедривки на Крещение
Щедривки на Крещение
Фото: Depositphotos

Прикольные украинские щедривки

***

Щедрик, ведрик, дайте вареник,
А ще мало – дайте сала,
Кільце ковбаски, грудочку кашки.
Умочить у масло, щоб було смачно.
Мати казала, щоб дали сала.
Батько сварився, щоб не барився.
Коротка свитка, ізмерзла литка.
Давайте хутко – побіжу прудко.
Боже, дай вечір добрий!
Давайте дохід довгий!

Текст песни "Щедрий вечір, добрий вечір"

***

Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А в першому — красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А в другому — ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А в третьому — дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць — пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце — жінка його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки — його діти.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Щедривки на Крещение
Щедривки на Крещение
Фото: Depositphotos

Украинские щедривки короткие

***

Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала:
Що ти, тітко, пекла,
Неси мені до вікна,
Щоб я ручки не пекла!
Не щипай, не ламай,
А по цілому давай.

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Веселые украинские щедривки

***

Як по селах ми ходили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ось прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,

В охорону – янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги
Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.
Щоб усі були здорові!

Щедривки на Крещение
Щедривки на Крещение
Фото: Depositphotos

Щедривка "Щедрий вечір, добрий вечір"

***

Щедрий вечір, добрий вечір –
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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