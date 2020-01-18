Щедривки на Крещение: тексты популярных украинских песен

В Святвечер перед Крещением Господним щедруют и желают благополучия

Щедривки в Крещенский Сочельник Фото: Depositphotos

Сегодня, 18 января, наступает Крещенский Сочельник. Издавна накануне Крещения Господнего так же, как и в Рождественский Святвечер, во многих районах Украины было принято щедровать, петь ритуальные украинские песни, желать друг другу счастья, благополучия, процветания, богатого урожая и щедрой души. Сегодня.Lifestyle предлагает вашему вниманию тексты самых известных и популярных украинских песен щедривок.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Полный текст щедривки песни "Щедрик, щедрик, щедрівочка "

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедривки на Крещение Фото: Depositphotos

Прикольные украинские щедривки

***

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

А ще мало – дайте сала,

Кільце ковбаски, грудочку кашки.

Умочить у масло, щоб було смачно.

Мати казала, щоб дали сала.

Батько сварився, щоб не барився.

Коротка свитка, ізмерзла литка.

Давайте хутко – побіжу прудко.

Боже, дай вечір добрий!

Давайте дохід довгий!

Текст песни "Щедрий вечір, добрий вечір"

***

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в першому — красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в другому — ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому — дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць — пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце — жінка його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки — його діти.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Щедривки на Крещение Фото: Depositphotos

Украинские щедривки короткие

***

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала:

Що ти, тітко, пекла,

Неси мені до вікна,

Щоб я ручки не пекла!

Не щипай, не ламай,

А по цілому давай.

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Веселые украинские щедривки

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

Щедривки на Крещение Фото: Depositphotos

Щедривка "Щедрий вечір, добрий вечір"

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

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