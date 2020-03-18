SMS любимому: милые, нежные, прикольные тексты, картинки и стихи

Не забывайте чаще напоминать любимым людям о своих чувствах

Как сказать о любви своему избраннику, особенно если вы находитесь вдали друг от друга? Отправьте SMS любимому мужчине и поделитесь с ним своими самыми светлыми и нежными чувствами. Вот увидите, день прояснится, тучи разойдутся, а на душе станет тепло и солнечно от ваших слов. Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые искренние, добрые, романтические, веселые, нежные, красивые картинки и cмс любимому.

Красивые картинки и смс любимому мужчине Фото: Pexels

Любовные SMS любимому парню

***

Мы встретились, как будто бы, случайно,

Но ничего не происходит просто так,

И будущее пусть покрыто тайной,

Я в настоящем знаю, что люблю тебя.

Мне хорошо, когда ты просто рядом.

Так хорошо, что большего не надо.

Эффектные открытки и пожелания любимому человеку Фото: Pexels

Смс любимому прикольные и милые в прозе

***

Как я рада, что в моей жизни появился такой эффектный, притягательный, обворожительный и шикарный мужчина, как ты!

Нежные SMS на ночь любимому в стихах

***

Спокойной ночи! – тихо прошепчу,

Пусть будет сон твой тихий без тревог,

Тебе я только лучшего хочу,

Чтоб все, о чем мечтаешь, сделать смог.

Картинки и смс любимому: скучаю Фото: Pexels

SMS любимому с добрым утром

***

С добрым утром, улыбайся,

Пусть удачным будет день!

Каждым мигом наслаждайся,

Пусть уйдут печали в тень!



Солнце пусть тебя согреет,

Кофе с булочкой взбодрит,

Сердце пусть от счастья млеет,

А в душе лишь мир царит!

sms любимому прикольные стихи и открытки Фото: Pexels

Добрые cмс любимому в стихах

***

Все наполнено тобой –

Утро, дни и ночи.

Говорю, любимый мой,

Ты мне дорог очень.



О тебе мои мечты,

О тебе все мысли.

Лучик счастья – это ты

В яркой, бурной жизни.

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Нежные SMS любимому: короткие стихи

***

Мне так с тобой легко и хорошо,

Тобой нарадоваться я не в силах,

Я не любила в жизни никого,

Так сильно, как тебя я полюбила...

Картинки и смс любимому парню Фото: Pexels

Радостные SMS о любви любимому человеку

***

Мне с тобой так тепло, комфортно и радостно! Ты окрыляешь и заставляешь забыть о плохом и жить счастливым настоящим!

SMS любимому короткие в стихах

***

Привет, любимый! Как дела, работа?

Мой милый, не скучаешь без меня?

А мне прижаться так к тебе охота!

Так сильно не хватает мне тебя!

Красивые картинки и смс поздравления любимому Фото: Pexels

Философское SMS для любимого парня

***

Хочу состариться вместе с тобой, любимый!

SMS любимому: романтические слова

***

С тобой мне просто и легко,

Меня всегда ты понимаешь.

Я обо всем могу сказать,

И ты мне очень помогаешь.



Я счастлива, что я люблю –

Светлее нет твоей улыбки.

В душе ликую и пою,

И встреча не была ошибкой.

Приятные SMS любимому своими словами

***

Ты – волшебство, в которое я почти перестала верить, и все положительные эмоции, которые я только хотела бы испытать!

Красивые картинки и sms любимому в стихах Фото: Pexels

SMS любимому с добрым утром

***

Доброе утро, радость моя!

Доброе утро, хорошего дня!

Пусть чашка кофе согреет тебя,

А солнце подарит свой лучик тепла!

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