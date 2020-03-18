SMS любимому: милые, нежные, прикольные тексты, картинки и стихи
Не забывайте чаще напоминать любимым людям о своих чувствах
Как сказать о любви своему избраннику, особенно если вы находитесь вдали друг от друга? Отправьте SMS любимому мужчине и поделитесь с ним своими самыми светлыми и нежными чувствами. Вот увидите, день прояснится, тучи разойдутся, а на душе станет тепло и солнечно от ваших слов. Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые искренние, добрые, романтические, веселые, нежные, красивые картинки и cмс любимому.
Любовные SMS любимому парню
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Мы встретились, как будто бы, случайно,
Но ничего не происходит просто так,
И будущее пусть покрыто тайной,
Я в настоящем знаю, что люблю тебя.
Мне хорошо, когда ты просто рядом.
Так хорошо, что большего не надо.
Смс любимому прикольные и милые в прозе
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Как я рада, что в моей жизни появился такой эффектный, притягательный, обворожительный и шикарный мужчина, как ты!
Нежные SMS на ночь любимому в стихах
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Спокойной ночи! – тихо прошепчу,
Пусть будет сон твой тихий без тревог,
Тебе я только лучшего хочу,
Чтоб все, о чем мечтаешь, сделать смог.
SMS любимому с добрым утром
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С добрым утром, улыбайся,
Пусть удачным будет день!
Каждым мигом наслаждайся,
Пусть уйдут печали в тень!
Солнце пусть тебя согреет,
Кофе с булочкой взбодрит,
Сердце пусть от счастья млеет,
А в душе лишь мир царит!
Добрые cмс любимому в стихах
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Все наполнено тобой –
Утро, дни и ночи.
Говорю, любимый мой,
Ты мне дорог очень.
О тебе мои мечты,
О тебе все мысли.
Лучик счастья – это ты
В яркой, бурной жизни.
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Нежные SMS любимому: короткие стихи
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Мне так с тобой легко и хорошо,
Тобой нарадоваться я не в силах,
Я не любила в жизни никого,
Так сильно, как тебя я полюбила...
Радостные SMS о любви любимому человеку
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Мне с тобой так тепло, комфортно и радостно! Ты окрыляешь и заставляешь забыть о плохом и жить счастливым настоящим!
SMS любимому короткие в стихах
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Привет, любимый! Как дела, работа?
Мой милый, не скучаешь без меня?
А мне прижаться так к тебе охота!
Так сильно не хватает мне тебя!
Философское SMS для любимого парня
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Хочу состариться вместе с тобой, любимый!
SMS любимому: романтические слова
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С тобой мне просто и легко,
Меня всегда ты понимаешь.
Я обо всем могу сказать,
И ты мне очень помогаешь.
Я счастлива, что я люблю –
Светлее нет твоей улыбки.
В душе ликую и пою,
И встреча не была ошибкой.
Приятные SMS любимому своими словами
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Ты – волшебство, в которое я почти перестала верить, и все положительные эмоции, которые я только хотела бы испытать!
SMS любимому с добрым утром
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Доброе утро, радость моя!
Доброе утро, хорошего дня!
Пусть чашка кофе согреет тебя,
А солнце подарит свой лучик тепла!
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