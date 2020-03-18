Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

SMS любимому: милые, нежные, прикольные тексты, картинки и стихи

Не забывайте чаще напоминать любимым людям о своих чувствах

Ольга Козачок
Сегодня, 17:55

Как сказать о любви своему избраннику, особенно если вы находитесь вдали друг от друга? Отправьте SMS любимому мужчине и поделитесь с ним своими самыми светлыми и нежными чувствами. Вот увидите, день прояснится, тучи разойдутся, а на душе станет тепло и солнечно от ваших слов. Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые искренние, добрые, романтические, веселые, нежные, красивые картинки и cмс любимому.

Красивые картинки и смс любимому мужчине
Красивые картинки и смс любимому мужчине
Фото: Pexels

Читайте также:
Передается ли коронавирус половым путем: объясняет доктор Комаровский

Любовные SMS любимому парню

***

Мы встретились, как будто бы, случайно,
Но ничего не происходит просто так,
И будущее пусть покрыто тайной,
Я в настоящем знаю, что люблю тебя.
Мне хорошо, когда ты просто рядом.
Так хорошо, что большего не надо.

Эффектные открытки и пожелания любимому человеку
Эффектные открытки и пожелания любимому человеку
Фото: Pexels

Смс любимому прикольные и милые в прозе

***

Как я рада, что в моей жизни появился такой эффектный, притягательный, обворожительный и шикарный мужчина, как ты!

Нежные SMS на ночь любимому в стихах

***

Спокойной ночи! – тихо прошепчу,
Пусть будет сон твой тихий без тревог,
Тебе я только лучшего хочу,
Чтоб все, о чем мечтаешь, сделать смог.

Картинки и смс любимому: скучаю
Картинки и смс любимому: скучаю
Фото: Pexels

SMS любимому с добрым утром

***

С добрым утром, улыбайся,
Пусть удачным будет день!
Каждым мигом наслаждайся,
Пусть уйдут печали в тень!

Солнце пусть тебя согреет,
Кофе с булочкой взбодрит,
Сердце пусть от счастья млеет,
А в душе лишь мир царит!

sms любимому прикольные стихи и открытки
sms любимому прикольные стихи и открытки
Фото: Pexels

Добрые cмс любимому в стихах

***

Все наполнено тобой –
Утро, дни и ночи.
Говорю, любимый мой,
Ты мне дорог очень.

О тебе мои мечты,
О тебе все мысли.
Лучик счастья – это ты
В яркой, бурной жизни.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

Нежные SMS любимому: короткие стихи

***

Мне так с тобой легко и хорошо,
Тобой нарадоваться я не в силах,
Я не любила в жизни никого,
Так сильно, как тебя я полюбила...

Картинки и смс любимому парню
Картинки и смс любимому парню
Фото: Pexels

Радостные SMS о любви любимому человеку

***

Мне с тобой так тепло, комфортно и радостно! Ты окрыляешь и заставляешь забыть о плохом и жить счастливым настоящим!

SMS любимому короткие в стихах

***

Привет, любимый! Как дела, работа?
Мой милый, не скучаешь без меня?
А мне прижаться так к тебе охота!
Так сильно не хватает мне тебя!

Красивые картинки и смс поздравления любимому
Красивые картинки и смс поздравления любимому
Фото: Pexels

Философское SMS для любимого парня

***

Хочу состариться вместе с тобой, любимый!

SMS любимому: романтические слова

***

С тобой мне просто и легко,
Меня всегда ты понимаешь.
Я обо всем могу сказать,
И ты мне очень помогаешь.

Я счастлива, что я люблю –
Светлее нет твоей улыбки.
В душе ликую и пою,
И встреча не была ошибкой.

Приятные SMS любимому своими словами

***

Ты – волшебство, в которое я почти перестала верить, и все положительные эмоции, которые я только хотела бы испытать!

Красивые картинки и sms любимому в стихах
Красивые картинки и sms любимому в стихах
Фото: Pexels

SMS любимому с добрым утром

***

Доброе утро, радость моя!
Доброе утро, хорошего дня!
Пусть чашка кофе согреет тебя,
А солнце подарит свой лучик тепла!

Ранее мы рассказывали, как високосный год 2020-й влияет на знаки зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Лучшие поздравления с юбилеем: открытки, стихи и пожелания Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака Психологическая ловушка: почему нельзя судить о характере мужчины по его внешности
парень мужчина любовь поздравления любимый SMS
Реклама

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Торт Птичье молоко с манкой
Торт Птичье молоко с манкой

Популярные статьи

Сегодня, 15:30Афиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

Сегодня, 13:59Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Вчера, 19:17Wellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

Вчера, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Вчера, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Вчера, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Вчера, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

16 мартаFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Новости партнеров

Как не потерять зрение из-за смартфона. Одно
Как не потерять зрение из-за смартфона. Одно "золотое правило"
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого