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Со Сретением Господнем: картинки и поздравления в прозе

Подборка поздравлений со Сретением Господнем 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:11
Сретение Господне отмечают 15 февраля
Сретение Господне отмечают 15 февраля
Фото: Depositphotos

Ко дню Сретения Господнего, который православные христиане отмечают 15 февраля, редакция Сегодня.Lifestyle сделала подборку самых лучших поздравлений в прозе и картинках. В этот светлый праздник не забудьте отправить красивые пожелания родным и близким.

Поздравление со Сретением Господним 2020 в прозе:

Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

***

В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

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***

Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

***

Пусть сегодня у каждого в душе звучит радостный колокольный звон, возвещая о том, что каждый из нас находится под защитой высших сил. Я желаю всем найти смысл жизни, желаю быть всегда окруженным любящими родными и веры в то, что каждый из нас храним Богом.

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***

Сретение Господне – самый светлый праздник в году. Именно поэтому в этот день я хочу пожелать вам светлого счастья, лучистой улыбки и солнечных дней. Пусть ваши золотые руки подарят много изобретений; пусть ваш светлый ум дарует новые идеи; пусть вам завидуют окружающие, но только чистой белой завистью. Со Сретением Господним.

***

Сретение Господне — важный православный праздник, праздник встречи Ветхого и Нового Заветов. Я от всей души поздравляю тебя с этим светлым днем и искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми.

Сретение Господне 2020: картинки

Сретение Господне 2020: картинки и открытки
Фото: fresh-cards.ru
Сретение Господне 2020: картинки и открытки
Фото: fresh-cards.ru
Сретение Господне 2020: картинки и открытки
Фото: fresh-cards.ru
Сретение Господне 2020: картинки и открытки
Фото: fresh-cards.ru
Сретение Господне 2020: картинки и открытки
Фото: fresh-cards.ru
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Напомним, ранее мы рассказывали какое значение, историю и традиции имеет праздник Сретение Господне.

Также публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

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праздники поздравления Сретение Господне
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