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Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

Обряды дня солнечного затмения: как себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Солнечное затмение
Солнечное затмение
Фото: Pixabay

Завтра, 2 июля, произойдет первое летнее солнечное затмение 2019 года. Чем оно интересно и чем опасно, какие обряды проводятся в этот день, как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать в период солнечного затмения, чтобы избежать неприятностей, читайте в нашей статье.

Смотрите видео о том, как на Землю надвигается солнечное затмение:

Во вторник, 2 июля, в 22 часа 17 минут по киевскому времени состоится полное солнечное затмение, которое продлится 4 минуты 33 секунды. Оно пройдет в период 29-го и 1-го лунного дня под знаком Рака.

И хоть наблюдать воочию украинцам его не доведется, поскольку затмение будет видно лишь на юге Тихого океана, а также в Чили, Аргентине, но вот ощутить на себе влияние этого астрономического явления смогут жители всей Земли.

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В этот же день в 22 часа 17 минут произойдет новолуние, которое также повлияет на жизнь и самочувствие людей. Этот благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел. А вот совпадение с солнечным затмением может привести к сильному энергетическому всплеску и повлечь за собой значительные перемены в нашей жизни.

Кроме того, спустя две недели, 16-17 июля 2019 года, произойдет еще одно, на этот раз лунное затмение. Период между затмениями окажет значительное воздействие на общее состояние людей, как в эмоциональном плане, так и в самочувствии и состоянии здоровья.

Обряды и традиции, как себя вести и что нельзя делать во время затмения

В период затмений людям свойственны импульсивные и непродуманные поступки, на первый план выходят конфликтные ситуации и прошлые противостояния. А потому важно не поддаваться эмоциональным всплескам, чтобы избежать негативного влияния затмения на жизнь в дальнейшем.

  • Во время затмения, солнечного или лунного, полезно избавляться от вредных привычек и ненужных вещей, существует даже ритуал выбрасывать или раздавать такие вещи.
  • При этом следует аккуратно и бережно вести обращаться с изжившими себя связями, чтобы не ранить близких людей, не скандалить и не выяснять отношения.
  • Не стоит в период затмений вступать в брак или разводиться и принимать другие судьбоносные решения и поступки.
  • Чтобы привлечь энергию солнца, астрологи советуют одеться в этот день, а особенно в минуты затмения, в солнечные цвета – оранжевый, желтый, красный,или же держать при себе предметы, по форме и цвету напоминающие светило.
  • Проанализируйте свое поведение в последнее время, возможно, вы поступали неправильно и могли кого-то обидеть. Постарайтесь простить людей и сами попросите прощения за свои проступки.
  • Проявляйте заботу, щедрость и снисходительность к окружающим.
  • Составляйте планы на ближайшее будущее, но пока не спешите с их реализацией.
  • Старайтесь не злоупотреблять своей властью в семье и обществе.
  • Не критикуйте людей и не предъявляйте к ним претензии.
  • Избегайте проявления горделивости перед другими людьми.
  • Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, старайтесь больше отдыхать.
  • Будьте осторожны в транспорте и за рулем, не стоит в этот период совершать поездки и путешествовать.

Ранее мы рассказывали, где можно посмотреть солнечное затмение 2 июля.

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