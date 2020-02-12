Сретение Господне: помошная икона и очень сильные молитвы

Праздник Сретения Господне становится известен с IV века, а на Западе – с V века

Молитва к иконе Сретение Господне. Фото: hram-kupina.ru

Сретение Господне отмечается в Украине 15 февраля.

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Сретение Господне является одним из двенадцати самых важных после Пасхи православных праздников. Оно завершает череду праздников, посвященных Рождеству Иисуса и его прославлению как Спасителя.

Сретение Господне: значение

Сретение Господне – это встреча с Господом. В этот день Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм.

Праздник Сретения Господня становится известен с IV века, а на Западе – с V века.

Главный духовный смысл праздника Сретения Господня – в наступлении Нового мира. Старый Завет, в лице Симеона, уступил свое место Новому Завету, Иисусу Христу, вместе с искуплением человеческих грехов против самих себя и против Бога.

Сретения Господня: самые сильные молитвы

Тропарь Сретения Господня

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец праведный, / принявший в объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Кондак Сретения Господня

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим / и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спаслеси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

Утробу Девичью освятивший Рождением Твоим, и руки Симеона благословивший, заранее, как надлежало, и ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди войн народ Твой и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, Единый Человеколюбец.

Величание Сретения

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне принеслся еси в храм Господень.

Икона Сретение Господне: значение

Само композиционное решение иконы "Сретение" отражает глубокий смысл этого великого события. Слева изображена Дева Мария и позади нее Иосиф, справа – Симеон Богоприимец и пророчица Анна. Таким образом, правая сторона иконы символизирует Ветхий Завет, а левая – Новый Завет. Центром и связующим звеном между обеими группами является Младенец Иисус, которого Симеон принял на руки с величайшей нежностью и осторожностью.

Но не только заботой о Божественном Младенце объясняется согбенная поза Симеона, но и преклонением перед святостью непорочно зачавшей Девы и теми муками за Сына, которые ей предстоит пережить в будущем.

Сама Матерь Божия выглядит на иконе просветленной и смиренной. Как правило, икона "Сретение Господне" изображает ее с руками, закрытыми одеждой, ведь она уже отдала своего Младенца. Иосиф, стоящий позади Нее, держит в руках двух голубей. Именно такую жертву в Иерусалимском храме дозволялось приносить бедным людям в честь рождения ребенка. Положение Иосифа двойственное: с одной стороны, он праведный муж, соблюдающий все традиции и обычаи, а с другой – охранитель нового, что принесет с собой в мир Иисус. Эта двойственность подчеркивается и его положением на иконе.

Пророчица Анна стоит позади Симеона Богоприимца и является как бы свидетелем, удостоверяющим свершение пророчества, о котором она известит народ и мир.

Икона Сретение Господне и важные свечи праздника

В православии соблюдается старинный обычай времен раннего христианства – освящать принесенные свечи, которые потом зажигают до следующего Сретения при молитве и в случае душевных и физических недугов.

В старину зажженную свечу обычно ставили вместе с иконой у изголовья постели больного Фото: Pexels

Принято считать, что у освященных свечей есть способность к исцелению тел и душ

В старину такую зажженную свечу обычно ставили вместе с иконой у изголовья постели больного и читали молитвы, что помогало его быстрейшему выздоровлению.

Напомним, что ранее мы писали о самых важных ритуалах и приметах.

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